Ile Maurice: Coopératives - Mission du Ministre Bholah à Rodrigues

communiqué de presse

Une délégation dirigée par le ministre des coopératives et des Entreprises, M. Soomilduth Bholah, a effectué une visite à Rodrigues du 19 au 22 août dernier. Au cours de cette mission le Ministre Bholah, accompagné de la Commissaire des Coopératives, Mme Franchette Gaspard Pierre Louis, a rendu visite à plusieurs sociétés coopératives de l'île et a eu une rencontre avec le Chef Commissaire, M. Serge Clair.

Une réunion avec les représentants des sociétés coopératives et les gradués sans emploi a également eu lieu le mardi 21 août dernier au Centre Antoinette Prudence à Malabar. Pour l'occasion, le Ministre a procédé au lancement d'une série de facilités pour les coopérateurs, notamment, le National Award for Cooperatives 2018, le SME Scheme: Mentoring and Hand-Holding Programme, et l'E-Registration Project.

M. Bholah a invité les coopérateurs et les entrepreneurs à prendre avantage de ces facilités. Parlant de l'ouverture du National Cooperative College à Maurice, il a annoncé qu'un dortoir y sera aménagé pour faciliter l'hébergement des entrepreneurs qui font le déplacement pour une formation à Maurice.

« Nous sommes en train de moderniser le mouvement coopératif. Nous avons constaté que la coopérative ne suit pas la tendance concernant l'informatique et nous avons donc décidé d'informatiser le bureau du Registrar. Pour assurer un développement qui marche de pairs, nous allons aussi commencer l'informatisation à Rodrigues », a annoncé le Ministre.

Il a procédé au lancement du projet d'enregistrement en ligne pour les coopérateurs. Il a soutenu que les rencontres fructueuses qu'il a eues avec la Commissaire Franchette Gaspard Pierre Louis a permis de dégager les plans d'aides et de facilités pour les sociétés coopératives à Rodrigues.

« La Commissaire Franchette Gaspard Pierre Louis et moi-même sommes sur la même longueur d'ondes en ce qui concerne les entreprises qui peuvent être crées à travers la coopérative. J'encourage les jeunes à prendre avantage de toutes les facilités qui leurs sont offertes. J'invite les sociétés coopératives à s'enregistrer auprès de SME Mauritius pour les aider à moderniser leurs entreprises », a affirmé le Ministre Bholah.

SME Mauritius envisage de recruter quelques 1 000 gradués au sein de la République pour assurer l'accompagnement des sociétés coopératives. A Rodrigues, le SME Mauritius a fait appel à une trentaine de gradués sans emplois pour ces services. Ils seront formés et par la suite seront attachés aux sociétés coopératives pour offrir des supports. Ils percevront une rémunération mensuelle de Rs 14 000. Le Ministre Bholah devait faire ressortir que tous les schemes et plans d'aide qui sont disponibles à Maurice seront aussi étendus à Rodrigues dans le but d'emmener le progrès et la modernisation des sociétés coopératives.

Accueillant cette mission favorablement, la Commissaire des Coopératives, Mme Franchette Gaspard Pierre Louis, devait souligner l'importante contribution de la coopérative dans le développement socio-économique du pays.

« Les entrepreneurs et les sociétés coopératives représentent un maillon important dans l'économie du pays. Nous vous incitons à être des catalyseurs du développement de Rodrigues en saisissant les opportunités et les facilités que nous mettons à votre disposition », a déclaré Mme Pierre Louis. Elle a aussi fait ressortir que dans le but de favoriser l'émergence des petites et moyennes entreprises, elle a affirmé qu'un fast track a été mis sur pied pour accélérer les dossiers des sociétés coopératives et les demandes de permis agricoles et d'autres facilités.