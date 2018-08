Sénégal: Eliminatoires CAN 2019 - Aliou Cissé s'attend à un match difficile contre les Baréas

Mais en dépit de la difficulté, le Sénégal sera prêt, a assuré Aliou Cissé, soulignant que le Sénégal doit faire montre de caractère."Les matchs se gagnent sur le terrain et on doit faire montre de force de caractère sur le terrain", a-t-il par ailleurs ajouté.

Le sélectionneur national craint l'état de la pelouse du stade de Tananarive qui était à la limite de la praticabilité. "Nous avons joué là-bas, il y a deux ans, nous avons beaucoup souffert", a rappelé le sélectionneur national, évoquant le match nul 2-2 entre les Baréas et les Lions lors du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

"Nous sommes confiants mais on doit s'attendre à un match compliqué. Nous serons très attendus", a averti le sélectionneur national qui a publié une liste de 23 joueurs pour cette rencontre comptant pour la 2-ème journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN).

