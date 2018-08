Sénégal: La célébration de la Tabaski à la Une

"En plein essor dans les régions Sud du Sénégal, les fermes intégrées initiées par d'anciens émigrés de retour au bercail grâce à l'accompagnement de l'Etat et de ses partenaires, sont devenues des modèles achevés d'exploitation pastorale qui jouent un rôle capital dans la sédentarisation des jeunes dans leurs terroirs. A Kolda et à Tambacounda, elles contribuent à rendre plus attractif le métier d'agriculteur", écrit le journal.

"L'Aïd el Kébir a encore été célébrée dans la division au Sénégal. La Tabaski 2018 a été célébrée mardi et mercredi (... .). Une occasion pour bon nombre d'imams de dénoncer à travers leurs sermons, non seulement cette division dans la célébration des fêtes religieuses musulmanes, mais aussi certaines dérives qui risquent de plomber le Sénégal", écrit L'Observateur.

