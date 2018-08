Sénégal: Basketball / Coupe du monde féminine - Le coach Cheikh Sarr réduit sa liste a 19 joueuses

Le Coach entend toutefois disposer de ses dernières retardataires qui vont rejoindre le groupe au cours de la prochaine étape qui se déroulera en France. Il s'agit d'Astou Traore, leader technique de l'équipe nationale et dernière Mvp de l'Afrobasket, mais aussi Binetou Diemé et Aida Fall, retenues jusque là pour des raisons familiales. Au sortir de cette phase, Cheikh Sarr et ses joueuses vont mettre le cap sur la France avec un autre stage prévu à Tarbes avec au programme deux rencontres amicales. Les Lionnes sont ensuite attendues dans la ville d'Antibes (France) où elles vont affronter les Etats-Unis, leurs futures adversaires dans la poule D du Mondial, mais aussi la France et le Canada. Ce qui constituera un test grandeur nature et sûrement le baromètre qui va déterminer les choix du coach dans la confection de la liste des douze joueuses qui vont défendre les couleurs du Sénégal.

