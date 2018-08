Sénégal: 48 heures après la tabaski - Dakar défigurée, cherche son monde

La capitale sénégalaise s'est quasi vidée de ses occupants pour les besoins de la fête de Tabaski. Le décor des artères est désolant. La circulation est fluide. L'activité commerciale presque au point mort. Tel est le constat, 48 heures après la fête d'Aïd el-Kebir.

Dans bien des axes à fortes affluences de la capitale sénégalaise, c'est le calme plat qui y règne après la célébration de la fête de Tabaski, communément appelée Aïd el-Kebir ou Aïd al-Adha. Une fête du sacrifice célébrée majoritairement au Sénégal avant-hier, mercredi 22 août. Sur tout le long de ces artères, par endroits le décor est "insolent".

Les résidus des vendeurs de moutons ont fini de défigurer complètement la capitale. Des pneus usés, des bidons, des toiles, des bâches, des barres de fer, des filets, des barrières vauban, du sable et des sacs de sable, des crottes de mouton constituent le décor pitoyable de la capitale sénégalaise. En ce matin du jeudi 23 août, jour ouvrable les lieux de travail, de commerce et autres transactions assaillis par les usagers sont rares. Aussi bien dans les transports en commun que dans les quartiers, Dakar est dépeuplé. Pas de pollution sonore, et d'air. Sous un soleil de plomb, peu de mouvements d'individus. Et ça semble suffoquer plus que les autres jours.

Dans les marchés de Castor, Grand Dakar, Tilène, les ordures décorent les lieux. Les clients viennent à compte-gouttes, voire presque pas. Seules, quelques cantines de transaction monétique ou de boutiques sont ouvertes. Ces lieux, jadis remplis de monde sont dépeuplés, la circulation est très fluide. Aussi bien pour le transport en commun pour le privé (Tata, cars rapide, Ndiaga Ndiaye) que celui du public (3d). Quelques taxis sont visibles dans la circulation.

Au marché Castors, Adja Fall, habitante des lieux explique le pourquoi du comment de ce dépeuplement. «La majorité des Sénégalais n'habitent pas la capitale (Dakar) et bon nombres ont fait leurs provisions à suffisance. Ils viennent des régions et des profondeurs. La Tabaski est le seul moment de l'année qui regroupe toute la famille. Ce qui explique ce dépeuplement». « Ici, c'est ma maison familiale. Par la force des choses, nous nous sommes familiarisés avec le bruit. J'avoue que cette situation m'affecte d'une part et d'autre part non», a-t-elle dit. A Grand Dakar, sur la rue 10, quelques moutons occupent encore les lieux. Le décor est triste et désolant. Les vendeuses de fruits commercent mollement. Le constat est le même que dans les marchés des Hlm, Tilène...