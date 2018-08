Sénégal: Saint Louis / Retour aux valeurs vertueuses... - L'iman Cheikh Tidiane Diallo invité les politiques et les fidèles musulmans

C'est dans l'unisson que les fidèles musulmans de Saint-Louis ont célébré mercredi dernier, l'Aïd El Kébir ou fête de la Tabaski. A la Grande mosquée où une partie des fidèles musulmans s'est donnée rendez-vous, l'imam ratib Cheikh Tidiane Diallo a fait une invite à la classe politique à toujours se départir de la politique politicienne. Aux fidèles musulmans, il a préconisé tout simplement le retour aux valeurs que sont la solidarité, la bienfaisance, la chasteté et l'entraide.

L'iman ratib de la grande Mosquée de Saint Louis, Cheikh Tidiane Diallo, dans son sermon lors de la célébration de l'Aid El Kébir a invité les fidèles musulmans à un retour à la source, aux valeurs ancestrales fondées sur la solidarité, la bienfaisance, la chasteté et l'entraide. Des valeurs selon lui, qui sont primordiales pour tout être en vue de la bonne marche de la société.

Toutefois, l'imam ratib a regretté dans son sermon du jour, le déséquilibre noté de nos jours sur tous les domaines au niveau de cette société. « On s'est rendu compte que notre bestialité a pris le dessus sur notre humanité et spiritualité, alors qu'on devrait vivre un équilibre entre les deux », a-t-il martelé. Et de poursuivre toujours en citant Platon qui disait: « tant que nous vivrons avec le corps nous n'atteindrons jamais la vérité ».

Selon toujours l'imam, c'est une situation assez terrible et dramatique que vivent les gens. Ces derniers devraient ainsi donner beaucoup plus de sollicitude à la société qui, selon lui, est en train de souffrir. Ce qui le pousse à dénoncer aujourd'hui un égoïsme à outrance qui tuerait certaines valeurs telles que la bienfaisance, la solidarité et l'entraide qui sont très attendues des populations.

Dans son sermon toujours, l'imam ratib Cheikh Tidiane Diallo a invité les hommes politiques notamment les candidats à la prochaine présidentielle à se départir de la politique politicienne. Selon l'imam Cheikh Tidiane Diallo, les candidats devraient chacun présenter des projets et programmes bien précis tout en respectant plus tard tous leurs engagements une fois élu à la tête de la magistrature suprême. « La politique c'est l'art de bien gérer une cité. Or tel n'est malheureusement pas le cas chez nous. Car, on s'entretue pour des miettes, on expose plus ses projets et programmes et c'est cela le drame », regrette le guide religieux qui a invité les hommes politiques à tout entreprendre dans les règles de l'art.

Face aussi à la rareté des pluies sur l'étendue du territoire sénégalais, l'imam ratib a appelé les Sénégalais à un changement des comportements notamment le retour aux valeurs et principes coraniques. De son avis, ce sont les mauvais comportements des populations qui seraient d'ailleurs à l'origine de la rareté des pluies connue cette année en cet hivernage.

...DÉBAT SUR LE CROISSANT LINÉAIRE : L'Imam Mohamed Élimane Thiam rectifie son collègue de la Grande mosquée de Dakar

Les critiques faites par l'imam Alioune Badara Samb de la grande mosquée de Dakar dans son sermon du jour de la Tabaski à l'encontre des fidèles musulmans qui ont prié mardi n'ont pas du tout plu à l'imam Mohamed Élimane Thiam de la mosquée la Linguère de Ngallèle à Saint-Louis.

Selon le petit fils d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall, l'imam de la grande mosquée de Dakar aurait dérapé dans son sermon avec également des décalages notés dans la traduction de l'arabe à la langue wolof. « On note beaucoup de fautes grammaticales dans ses enseignements. Il dit aussi reconnaître le lundi comme Arafat et non le mardi comme jour de l'Aïd El Kébir », a dénoncé l'imam Élimane Thiam qui a invité son collègue à un retour aux valeurs de l'islam et surtout à la retenue.

Car aux yeux du petit-fils d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall, l'imam de la grande mosquée de Dakar n'est pas équilibré dans ses propos. « Qu'il cesse d'attaquer les leaders de l'opposition sénégalaise lors de ses sermons, mais aussi les commentaires venimeux qui fait à l'endroit de certaines tarikhas à l'image de la famille Omarienne qui a célébré la Tabaski le mardi plutôt que le mercredi », prévient l'imam Thiam tout en mettant en garde l'imam de la grande mosquée de Dakar.