Sénégal: Lendemains de tabaski à Dakar - Dakar renoue avec la propreté

Aux lendemains de la fête de la Tabaski célébrée le mardi et le mercredi dernier au Sénégal, les tas d'immondices visibles un peu partout dans la capitale ont très vite disparus. L'unité de coordination et de gestion des déchets solides (Ucg) a mis en place une opération avant, pendant et après la tabaski afin de rendre propre les différentes artères de la ville.

C'était devenu une habitude de cohabiter avec les tas d'immondices après la Tabaski. Mais cette année, le service de nettoiement, à savoir l'unité de coordination et de gestion des déchets solides (Ucg), s'est montrée performante. Les agents on travaillé d'arrache pied, avant, pendant et après la fête de la Tabaski afin de faire disparaître les ordures. Au niveau du ramassage des ordures ménagères, il n'ya pas eu de rupture dans la rotation. Une intervention saluée par les populations.

Pour cette habitante des Hlm, Mme Ndour, l'acte est vraiment noble. « Tout le monde sait que les Hlm sont devenus très étroits et les gens ne peuvent pas garder les ordures pendant quelques jours à la maison. Non seulement, il y a que l'odeur nauséabonde qui dérange et cohabite avec les déchets n'est pas chose aisée », a-t-elle laissé entendre. Et de poursuivre : « si on nous offre cette opportunité de collecter nos ordures, nous ne pouvons que saluer l'acte et prier que ce soit ainsi chaque année». Au niveau de l'avenue qui longe l'école Madièye Sall, point de dépôts d'ordures.

En l'absence des moutons, cette avenue a renoué avec son état habituel. « Il y avait des femmes qui balayaient au fur et à mesure que le stock de moutons diminuait. Les déchets sont ainsi collectés la nuit et le lendemain ces mêmes personnes revenaient pour le même travail », a renseigné un riverain habitant le quartier grand Dakar. L'opération ville propre continue de faire son chemin. Toutefois, malgré la collecte le jour de la Tabaski, certaines personnes ont fait sortir leurs ordures dans la rue. Le décor est visible au garage de Guédiawaye.

Seulement non loin de là, un camion de ramassage est installé et les agents du nettoiement s'activent à faire disparaitre cette image. « Depuis mardi on tente bien que mal de ramasser les ordures. Il y a des rotations qui se font dans les quartiers mais cela n'a pas empêché aux gens de verser les poubelles dans la rue. Ce qui rend encore plus difficile le travail », a indiqué un des travailleurs du nettoiement.

Et de poursuivre : « il faut regarder à Grand Dakar, il y a beaucoup de tas d'immondices et pourtant le camion de ramassage est passé par là le jour de la Tabaski après qu'ils ont tout fini avec leurs moutons. Ces déchets pouvaient bien être déposés dans le camion, ils ont préféré les verser dans un coin de la rue ». Au niveau du marché Hlm, la rue respire, les ordures laissées par les commerçants ont été tout simplement nettoyés.