Le chef de l'Etat, Macky Sall ne fera aucune concession sur les règles qui vont régir la prochaine élection présidentielle 2019. C'est du moins ce qui ressort de son discours prononcé ce mercredi 22 août après la prière de la Tabaski, célébrée à la Grande mosquée de Dakar. Selon lui, tout ce qui devait être discuté est dépassé. Le président de la République a également profité de l'occasion pour revenir sur les actions menées dans le cadre de « l'année sociale » mais aussi de reprouver la démarche de tous ceux qui ont pour objectifs de vilipender la démocratie ou encore de détruire « l'héritage » qui nous est commun.

Le président Macky Sall a estimé que les conditions sont réunies pour des élections libres et transparentes en 2019. C'est du moins ce qui est ressorti du discours qu'il a délivré après la prière de l'Aid el Kabir, communément appelée Tabaski, à la Grande mosquée de Dakar. « Il nous reste à aller à l'élection présidentielle car tout ce qui devait être discuté est dépassé. Mais, il est toujours utile qu'il y ait des discussions entre majorité et opposition dans le cadre du respect de la démocratie qui a ses règles. Si tout le monde accepte ces règles, on peut aller aux élections. Ce qui va confirmer les avancées démocratiques du Sénégal», a-t-il déclaré tout en montrant sa disposition à poursuivre le dialogue.

«Le dialogue est quelque chose de permanent pour moi. Un président de la République a le devoir de tendre la main et je continuerai de le faire pour discuter des affaires du pays. Mais on ne peut pas tout réduire à la politique. Il y a d'autres formes de dialogue. Les travailleurs, les syndicats ont beaucoup fait pour la protection sociale, l'amélioration des pensions de retraites et l'augmentation de la pension minimale qui permettra d'avoir le minimum à la retraite. Il y a aussi le dialogue entre les collectivités, entre religieux. Donc, on ne peut pas réduire le dialogue à sa dimension politicienne», a-t-il poursuivi..

"Personne n'a donc le droit de ternir héritage commun du Sénégal"

Le Chef de l'Etat, a par la même occasion fustigé la démarche de ceux qui, estime-t-il, s'attaquent ou ternissent « l'image du pays » et à « l'héritage commun » du Sénégal.

«Le Sénégal n'appartient pas à Macky Sall. Je l'ai trouvé là et je le laisserai là. C'est un héritage commun. Déjà en 1776 avant même la révolution française, Il y a eu une révolution ici au Fouta (Torodo, Ndlr). On a démontré comment gouverner, diriger un pays, comment choisir un dirigeant. Cet héritage et tous les événements qui ont suivi ont fait que notre pays est respecté. Ce n'est pas à cause du nombre de population ou de notre économie. Personne n'a donc le droit de ternir héritage commun du Sénégal ou d'aller dénigrer le président. Ce serait une erreur. Il faut donc dialoguer. Maintenant, c'est Dieu qui donne le pouvoir et cela passe par les populations», a fait savoir le président Macky Sall.

Sur la même lancée, le chef de l'Etat s'est prononcé sur la situation pluviométrique et décliné quelques actions menées dans le cadre de « l'année sociale ».

« Il ya des difficultés liées à la pluviométrie, mais il faut retourner vers Dieu et prier pour un bon hivernage. Il peut avoir un retard pluviométrique mais on peut toujours espérer avoir à la fin un bon hivernage. J'ai donné des instructions au gouvernement pour travailler dans l'adaptation, l'atténuation et prévenir certaines zones. Nous allons distribuer des semences», indique t-il. « Nous travaillons pour cette année sociale. Cela consiste à être prés des populations et répondre à leurs besoins. Que ce soient chez les enfants, la couche féminine, les paysans, les pêcheurs, les éleveurs. il faudra les soutenir chacun dans son secteur », poursuit-il, avant d'ajouter : « je ne parlerai pas de bilan en termes de milliards, mais de l'impact des budgets auprès des populations. On le ressent dans le secteur de la santé avec les dialyses, la gratuité, la prise en charge des enfants. L'année sociale, c'est surtout de lutter contre la cherté de la vie et la maitrise des denrées alimentaires. Notre gouvernement a fait de gros efforts là-dessus ».

ALIOUNE MOUSSA SAMB GRAND IMAM DE LA GRANDE MOSQUEE DE DAKAR : «Le président Macky Sall ne peut pas construire à lui seul ce pays»

Le grand imam de la Grande mosquée de Dakar Alioune Moussa Samb a orienté son sermon sur les règles qui régissent la démocratie en vue de fustiger « l'insolence » notée dans la classe politique.

« La démocratie ne rime pas avec l'insolence. C'est différent de ce que l'on voit parfois dans ce pays. Et quand vous êtes impolis, on doit vous éduquer. Il faut prendre l'exemple du président Lamine Guéye qui, de son temps ne pouvait supporter la médisance envers ses adversaires. C'est un vilain défaut. Il faudrait savoir que ton adversaire politique aujourd'hui peut être ton futur partisan et un compagnon », a-t-il dénoncé dans le sermon prononcé après la prière de l'Aïd el Kébir ou Tabaski. Dans la même dynamique, l'imam Samb a ajouté que toute la construction du Sénégal ne devrait être du seul ressort du président de la République.

«L'esprit de cette célébration de Tabaski est l'amour du prochain, la confiance mutuelle et la concorde. Que tout le monde sache que ce pays nous appartient à nous tous. On m'a placé pour diriger la prière mais d'autres imams peuvent le faire. On dirige un pays comme on dirige une mosquée. Il appartient donc à tous les Sénégalais de s'investir dans la construction de notre pays. Le président Macky Sall ne peut pas construire à lui seul ce pays. Que l'équipe qui travaille avec Macky Sall privilégie la concertation. Ce qui devra permettre de tenir compte des préoccupations réelles des administrés. Il faut que les populations participent dans la construction de leur pays car tout ne peut pas se reposer sur l'Etat », a-t-il déclaré, avant de prier pour une bonne saison des pluies au Sénégal. «Prions pour l'hivernage se passe d'une manière satisfaisante et cela dépend de la seule volonté de Dieu ».