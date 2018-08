Sénégal: Mbour / L'imam Ibrahima Faye insiste sur le respect des règles de bon voisinage et des biens publics

L'originalité de la prière de la tabaski et reste cette année la mise en place d'une commission d'organisation sous la houlette de l'Imam Ratib de Mbour Abdoulaye Lèye. Il l'a confiée à un autre imam Mahmoud Diambang chargé de coordonner le nettoyage de la grande place de Santassou, la sonorisation et le parking des véhicules. Ces dispositions ont été prises pour corriger les impairs de la prière de la Korité.

L'imam de Mbour Ibrahima Faye a invité les fidèles à méditer les recommandations de Dieu et à prendre conscience des règles de bon voisinage et le respect des biens publics. C'est ce que l'on peut tirer en substances dans le sermon prononcé à la fête de l'Aïd El kébir

