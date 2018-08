Sénégal: Sédhiou / Revalorisation des rites initiatiques mandingues - Le «grand juju» à l'assaut d'un label

Les acteurs culturels de la commune de Sédhiou ont procédé, lundi 20 août, au lancement du « Grand Juju ». Il s'agit de la grande circoncision ou l'entrée des enfants dans le bois sacré ou encore dans la case de l'homme. L'approche consiste à réunifier l'ensemble des regroupements s'activant isolément dans les quartiers pour constituer un agenda culturel innovant et porteur de ressources diverses et variées.

Le projet culturel appelé « Grand Juju », la grande initiation, censé fédérer l'ensemble des organisations sectorielles est lancé cette semaine à Sédhiou. Il vise à revaloriser la culture Mandika au travers d'une initiation marquant l'entrée des enfants au bois sacré ou à la case de l'Homme. Bien au-delà de l'éducation, le « Grand Juju » offre une formation traditionnelle basée sur des valeurs du terroir. C'est ce que nous dit ici Makama Ibrahima Diakité, le coordonnateur du grand « juju » de Sédhiou.

« Le concept consiste à réunir 200 jeunes autour d'un « Juju » et à leur inculquer les valeurs culturelles mandingues. Il s'agira de ressusciter ce legs culturel, de valoriser et de vendre notre région Sédhiou, car ce seront des moments de grandes affluences propices à la présence de touristes et autres visiteurs qui viendront découvrir le creuset culturel de Sédhiou. C'est une manière pour nous de faire connaitre notre terroir, le faire aimer et le faire vendre, une sorte de marketing territorial », dit-il.

Et de poursuivre : « l'option c'est aussi de donner un label international à Sédhiou et qui, pendant le mois de septembre, permettra de réunir durant trois jours l'ensemble des activités culturelles au rythme du « Jambadong » et autres festivités ».

Aliou Kéba Badiane le directeur du Centre culturel régional de Sédhiou est d'avis que ce regroupement des grands ensembles arrive à point nommé. Et d'expliquer : « C'est une initiative qui vient à son heure. Quoi de mieux que de voir les différentes représentations dans les quartiers se retrouver autour d'un grand ensemble et faire découvrir au reste du monde ce que nous avons comme trésor culturel. Kéba Seydi désigné comme maître de la case appelé « Kéwuloo en a une solide expérience ».

Il est donc attendu de ce grand juju un réaménagement de l'image du Kankourang, un être de la mythologie mandingue élevé au rang de patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, à la fois symbole et expression culturelle des rites initiatiques en provinces mandingues.