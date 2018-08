Sénégal: Invendus de moutons - 50 000 a 60 000, selon Dame Sow, directeur de l'élevage

Les invendus de moutons de la Tabaski 2018 hantent le sommeil des vendeurs. Les moutons s'offrent entre 50 000 et 70 000 FCFA.

Les invendus de moutons s'établiraient entre 50 000 et 60 000 têtes au lendemain de la célébration de la fête de l'Aïd el Kébir (Tabaski), a fait savoir dame Sow, directeur de l'élevage sur les ondes de la radio Futurs Médias (Rfm). Selon Mr Sow: «Le nombre de moutons invendus est estimé à plus de 34 000 têtes dans la région de Dakar, 2000 pour la région de Ziguinchor et 9000 pour la région de Thiès... », tout en rappelant qu'en 2017, les statistiques faisaient état de 157 0000 têtes.

Sur les deux voies de Liberté qui mènent vers le centre privatif de liberté, on trouve beaucoup d'invendus. Les vendeurs semblent chercher désespérément acheteurs. Oumar Ka, un des vendeurs s'en désole:«C'est vraiment difficile de dépenser autant de moyens pour se retrouver avec beaucoup d'invendus. Nous sommes une dizaine de personnes venues du nord du pays mais quelques-uns seulement d'entre nous ont vendu 7 à 11 moutons. Maintenant que nous sommes dans cette situation, nos prix varient entre 50 et 70 FCFA». Toutefois, prévient-il: «Pour rien au monde je ne vendrais un mouton à moins de 50 000 FCFA. Je suis prêt à marcher avec jusqu'à chez moi. Cette année, il y a plus de moutons de la sous-région que les années précédentes. Je crois qu'il faut favoriser les éleveurs. Faute de quoi, c'est le Sénégal qui perd».

Pour faciliter l'approvisionnement du marché en moutons, le gouvernement avait arrêté une série de mesures, dont l'assouplissement du contrôle des camions transportant des moutons, la réduction du contrôle au strict nécessaire, l'exonération des droits et taxes".

Les besoins du marché national en moutons pour la fête de Tabaski sont estimés à 750.000 têtes, dont 250 .000 pour la région de Dakar.