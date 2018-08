Sénégal: Entretien avec... ...l'écrivain et économiste Felwine Sarr - «Il est temps que j'aille faire autre chose...»

interview

Dans cet entretien, l'auteur d'«Afrotopia»,Felwine Sarr revient sur la mission que le président français Emmanuel Macron vient de lui confier : la restitution du patrimoine africain. Qui a fait le premier pas ? Pourquoi a-t-il dit oui ? Notre interlocuteur répond, explique... Toujours dans cet entretien, où il vous parlera aussi de Djalâl ad-DînRûmî ou de Pascal Quignard. Très sollicité, Felwine Sarr, qui ne voudrait pas passer pour un «maître à penser», laisse entendre qu'il refuse désormais «90% de ce qu'on (lui) propose», et qu'il travaillerait même à... «disparaître».

Récemment, le président Emmanuel Macron vous a confié une mission, à vous et à Bénédicte Savoy : la restitution du patrimoine africain. Comment s'est fait le contact entre le chef de l'Etat français et vous-même ?

En fait, c'est ses équipes, puisqu'il a un Conseiller Afrique qui s'appelle Franck Paris, qui m'a contacté, et qui m'a proposé la mission ; donc je me suis renseigné pour en savoir un peu plus, et il m'a envoyé un draft de la lettre de mission, sur laquelle on a travaillé. Ils avaient aussi contacté Bénédicte Savoy (historienne de l'art, membre du Collège de France, Nldr), qui est venue me voir, on en a discuté tous les deux, et puis, au bout de la réflexion et de la discussion, j'ai estimé que j'étais, sur un plan théorique, sur des questions liées à la décolonialité et à la réinvention de la relation, et que là c'était l'occasion de mettre la main à la pâte, et d'être dans une action pratique de décolonialité. Et donc voilà, j'ai accepté.

C'est symbolique que l'initiative soit venue d'un jeune président comme Macron ?

Oui... oui. Je pense que les hommes politiques sont complexes et ils ont des rationalités qui sont très multiples, et des fois très contradictoires, mais si on l'écoute depuis le début, sur la question de l'Histoire, quand il est allé en Algérie, quand il était candidat à la présidentielle, il (Emmanuel Macron, Ndlr) avait dit que la colonisation est un crime contre l'Humanité ; c'était le premier Président français à le dire. Quand il est arrivé en France, il n'était pas encore Président, il avait été attaqué, puis il s'est rétracté en disant «crime contre l'Humain», mais ça indiquait déjà un rapport différencié à la question historique, et je pense que, probablement, c'est le fait de sa génération et le fait qu'il ait envie d'envoyer un signal à la jeunesse africaine dans sa globalité, que, sur le plan symbolique, il y avait un autre message qu'il voulait envoyer. C'est ce que je crois.

Qu'est-ce que ça représente, pour vous, que Macron vous ait cité, qu'il ait cité «Afrotopia» lors de son discours à Ouagadougou ?

Sincèrement (il insiste sur le mot) j'étais très dubitatif, je me suis dit que c'était de la récupération politico-politicienne, parce qu'en fait, il cite : «l'Afrique n'a personne à rattraper, elle ne doit plus marcher sur les chemins qu'on lui indique mais choisir son propre sentier », c'est très bien, et il finit en disant : «mais si vous le voulez, marchons ensemble», et cætera et cætera... Et à l'époque je pense que, on m'avait interviewé sur Arte, et j'avais dit : « Ben, s'il avait bien compris le message, c'est qu'on n'a pas besoin d'un grand-frère qui nous tienne la main quoi ! Si on veut vraiment tracer notre chemin, on doit le faire tout seuls.» Mais ce que je crois, de manière beaucoup plus profonde, c'est que probablement il aurait compris que, c'est une revendication de la jeunesse africaine d'être dans un rapport horizontal, un rapport équilibré, un rapport de non-subalternisé, et que ça c'était une revendication profonde. On n'a pas que des revendications économiques, on a aussi des revendications d'ordre symbolique, et qu'il avait compris que c'était le temps de cette Afrique-là, et qu'il valait mieux faire avec cette Afrique-là, plutôt que d'être dans les vieux schémas qui ne perdureront pas. Donc une lecture beaucoup plus profonde c'est que, il s'était dit qu'il y a une nouvelle Afrique qui se dit, qui veut installer un autre rapport, et c'est avec cette Afrique-là que je dois construire un avenir ou réinventer une relation.

Et pour parler de vous, vous êtes très sollicité, que ce soit par les médias, par les cercles intellectuels, par les milieux universitaires, artistiques, etc. On vous écoute. Comment le vivez-vous ?

Je trouve en fait, qu'il y a plusieurs choses : il y a probablement l'époque ou le contexte dans lequel on est, puisque chaque époque a une sorte de contexte intellectuel, ou une épistémè, un ensemble d'idées dominantes, je pense que le moment dans lequel on est, est un moment qui est prêt à recevoir un discours qui veut renouveler les catégories à travers lesquelles on voit le continent africain, et qui veut réinventer une nouvelle relation, et donc le continent africain doit réinventer les modalités de sa présence au monde. Et je pense que dans les milieux artistiques, c'est une réalité qui était là depuis un certain temps, que les artistes expriment dans leur espace discursif, dans leur art, et que, probablement, il manquait ce même discours, articulé dans l'espace je dirais des idées et de la pensée, qui est un espace intellectuel. Lorsque l'on regarde la production artistique de ces dix dernières années, c'est une production artistique qui dit aussi ça, qui dit la réinvention de soi, qui dit le renouvellement des regards et des paradigmes. Je pense juste que c'est un discours qui vient à son heure, dans le sens où, les mentalités sont prêtes à l'entendre dans beaucoup de cercles, et que probablement il y a quelque chose qui était à l'œuvre, et qui attendait juste d'être formulé, qu'on mette des mots dessus, voilà, c'est comme ça que je le lis. Désormais, je refuse 90% de ce que l'on me propose, et je travaille à m'extraire et à disparaître, pour reprendre le travail de réflexion et d'écriture. Je pense que le discours a été assez propagé, on en a assez discuté et débattu, et je pense qu'il est temps que j'aille faire autre chose aussi.

C'est une question qui revient souvent, mais comment faites-vous pour être à la fois économiste, écrivain, universitaire, enseignant-chercheur, musicien, conférencier, etc. ?

En fait, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que les pratiques artistiques, elles sont là depuis très longtemps, elles sont bien antérieures à ma vie d'universitaire. Je fais de la musique depuis que j'ai 15 ans, j'écris depuis que j'ai 12 ans, donc j'ai eu un long temps de maturation de mon travail artistique, j'ai produit un album, plusieurs, avant de soutenir une thèse, j'avais déjà écrit des textes, des manuscrits, et le travail artistique a une temporalité qui n'est pas un temps chronologique : c'est un temps en durée. On peut être occupé à autre chose, pendant que l'on conçoit des personnages de roman, des airs de musique, et cætera et cætera, et lorsqu'on sent qu'on est prêt à accoucher de tout ça, on dégage un espace-temps pour faire le travail proprement dit, mais les processus qui alimentent la création sont toujours à l'œuvre, et ça ne m'empêche pas d'avoir une vie universitaire normale, d'enseigner, d'écrire des articles de recherche, parce qu'au même moment, les processus artistiques ou les processus créatifs, qui œuvrent dans la durée, et qui œuvrent en profondeur sont aussi à l'œuvre. Donc c'est un temps qui est, je dirais, étagé, où il y a plusieurs dimensions du temps, donc du coup, lorsqu'on regarde la pluralité des activités, on peut se dire : mais comment il fait ?, parce qu'on se dit que 24 heures ne suffisent pas. En fait, c'est déjà des processus temporels différents, des choses que j'ai faites il y a très longtemps, qui sont à l'œuvre, et même s'il y a plusieurs plats sur le feu, voilà, ils n'arrivent pas à terme en même temps, et je m'organise pour dégager du temps pour telle activité, lorsque je sens que telle activité est mûre... Ainsi de suite.

Vous inspirez de nombreux jeunes, d'ici ou de la diaspora. Cela vous conviendrait-il que l'on vous appelle « maître à penser » ?

Non (Rires), justement je suis un nietzschéen, et dans le sens où je pense que oui, j'ai été inspiré par plein de gens, et d'ailleurs je pense que lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai voulu m'inscrire dans une chaîne ancienne d'individus qui travaillent à toujours transmettre de la liberté et de la lumière à travers ce qu'ils font. Donc je pense que c'est important d'être inspiré par les aînés, mais dans le «maître à penser », il y a toujours le risque de se prendre pour un gourou et ça pour moi, c'est un risque qu'il faut absolument éviter : il faut apprendre aux gens que vous inspirez à se déprendre de vous. Nietzsche nous apprend à nous déprendre de nos maîtres, et justement, le maître n'est pas celui qui souhaite être le maître, c'est celui que l'on reconnaît dans sa relation libre à la transmission, c'est-à-dire que je transmets ce que j'ai cru trouver, mais on l'accueille, ou on ne l'accueille pas, en toute liberté, et cette toute liberté-là, elle est absolument fondamentale pour moi, que les individus soient prêts à accueillir quelque chose, en toute liberté. Et le maître est aussi celui qui doute, et celui qui sait qu'il ne sait pas, mais qui transmet en toute humilité, ce qu'il a entre les mains.

Vous citez Nietzsche. Qui d'autre vous a inspiré ?

Djalâl ad-DînRûmî, un grand poète mystique persan du 13ème siècle, qui est un de mes grands maîtres, René Char est un de mes grands maîtres, Aimé Césaire est un de mes grands maîtres, aussi, il y a un écrivain français qui s'appelle Pascal Quignard (prix Goncourt en 2002 pour «Les Ombres errantes», Ndlr) qui est mon grand maître, en littérature et en plein d'autres choses, et cætera, et cætera. Dans mon premier roman, «Dahij», (Gallimard 2009, Ndlr) j'ai un chapitre qui s'appelle «Merci à vous», et où je remercie énormément de maîtres intellectuels, littéraires, qui m'ont inspiré ; et qui m'ont accompagné sur le chemin.