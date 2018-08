Sénégal: Opération ville propre pendant la tabaski - Plus de 2 millions de tonnage collectes

Démarrées depuis le 19 aout, plus de 1381 rotations ont été effectuées entre ce jour et la Tabaski pour un tonnage total de 10millions 731mille 220 tonnes.

« Nous avons cherché à renverser la tendance. Nos hommes ont beaucoup travaillé pour enlever les ordures. Ainsi, ils ont fait un service minimum pendant la journée et maximum la nuit. Ce qui nous a valu ce résultat » a fait savoir M. Ndao. Et de poursuivre : « certes c'est une grande première, mais travaillons à pérenniser l'acte. Toutefois, nous demandons l'adhésion de la population afin que la collecte puisse se dérouler normalement ». Il faut aussi noter que la collecte ne s'est pas limitée au jour de la Tabaski.

