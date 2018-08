Congo-Kinshasa: Lumumba, le destin brisé du Congo

Le virus Ebola poursuit sa progression dans l'est de la RDC. Jeudi soir, le ministère de la Santé avait… Plus »

"Nous allons commencer une nouvelle lutte qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur (... ) et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière."

"Nous ne sommes contre personne, mais uniquement contre la domination, les injustices et les abus. (...) Ces injustices et l'idiot complexe de supériorité qu'affichent des colonialistes, sont à la base du drame de l'Occident en Afrique."

Lumumba a rédigé, tout au long de sa vie, articles, essais et discours qui précisent sa pensée politique, s'attaquant aussi bien à des sujets de société qu'aux destins du Congo et de l'Afrique. Ses écrits et sa personnalité ont inspiré des générations d'intellectuels et activistes anti-impérialistes d'Afrique et d'ailleurs, dont son contemporain Aimé Césaire (Une saison au Congo, 1966).

