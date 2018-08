Angola: Basket-ball - Un ancien entraîneur appelle à plus de respect pour les nationaux

Luanda — Vu le moment actuel du basket-ball national, l'ancien sélectionneur Paulo Macedo a appelé les responsables de la Fédération à valoriser davantage les entraîneurs nationaux.

Dans une interview à l'Angop, il a parlé, entre autres, de la démission de José Carlos Guimarães (comme adjoint de l'équipe senior masculine) et de Manuel Silva "Gi" (moins de 18 ans / hommes) ainsi que de l'absence de l'américain William Voigt, le technicien a déclaré que les dirigeants devraient avoir plus de considération pour les entraîneurs angolais, pour tout ce qu'ils ont fait et font encore pour le développement du sport.

Il a expliqué que le manque de considération pour les nationaux "s'éternise" depuis un certain temps, notant qu'ils ne méritaient jamais l'égalité de traitement avec les étrangers (au niveau national) malgré les divers titres continentaux et les brillantes campagnes aux compétitions mondiales et olympiques.

"Il est normal que la fédération ait des options autres que les entraîneurs angolais, mais elle ne devrait pas disqualifier les nationaux. Nous avons déjà montré que nous sommes capables.

Nous devons nous unir, car nous sommes peu nombreux, et mettre fin à cette situation qui n'a jamais été aussi grave que maintenant », a souligné l'ancien champion d'Afrique en 2013.

En ce qui concerne les demandes de démission de José Carlos Guimarães et Manuel Silva, l'actuel entraîneur de Primeiro d'Agosto a exprimé sa solidarité avec ses collègues, réitérant la nécessité de respecter la classe, sinon cela créerait une division parmi les intervenants.