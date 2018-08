Angola: Le ministre de la communication sociale défend des mesures correctives dans le secteur

Luanda — La nécessité de mesures correctives dans le secteur des médias a été défendue ce vendredi, par le ministre du secteur, João Melo, comme un moyen non seulement de perfectionner la gestion des entreprises du secteur, mais aussi d'améliorer la situation sociale des travailleurs des entreprises.

Le gouvernant a fait cette déclaration lors d'une réunion du personnel du groupe Radio nationale d'Angola (RNA), au cours de laquelle des questions liées à la situation actuelle de cette entreprise publique de communication sociale ont été abordées.

João Melo a assuré que l'amélioration des salaires des travailleurs qui ont la Radio Nationale d'Angola comme leur seul emploi est une préoccupation majeure du ministère de la Communication Sociale.

João Melo a annoncé, par ailleurs, que son ministère travaillait avec d'autres départements ministériels afin de se résoudre peu à peu, les problèmes administratifs, techniques et sociaux, ainsi que les besoins d'investissement que toutes les entreprises du secteur vivent.

Le ministre de la Communication Sociale a détaillé des problèmes de gestion « très graves » qu'il a trouvé il y a un an dans la Radio Nationale d'Angola, tel qu'un cadre organisationnel déstructuré et un qualificateur professionnel dépassé, ce qui permittait des admissions « non contrôlées et arbitraires», ainsi que plusieurs inégalités salariales, nuisant aux travailleurs les plus dévoués et engagés.

Il a également mentionné l'existence de dettes de plus d'une décennie, y compris de la sécurité sociale, et "de forts indices de corruption".

Le ministre a révélé que l'administration actuelle de la Radio Nationale d'Angola a déjà réalisé des progrès en matière de gestion, tels que la régularisation de la situation avec la sécurité sociale, ce qui permettra le début de la résolution des problèmes sociaux dans l'entreprise.

Lors de la rencontre, qui a réuni tous les responsables de la Radio Nationale de l'Angola, le ministre João Melo a encore rappelé que les journalistes ne peuvent pas, à la lumière de la loi du statut du journaliste, faire la publicité ou travailler comme conseiller de presse.

Il a également réitéré que les sociétés publiques de médias ont la légitimité de ne pas permettre le double lien de leurs travailleurs avec des sociétés privées de la même branche, conformément à la loi générale du travail.

João Melo a souligné qu '"il n'est pas juste" que les travailleurs qui n'ont qu'un lien avec la radio nationale d'Angola soient lésés par ceux qui travaillent également pour la concurrence.