Angola: Le ministre évalue positivement la visite présidentielle en Allemagne

Berlin — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto, a évalué positivement, ce vendredi, la visite officielle de deux jours que le Président João Lourenço a effectué en République Fédérale d'Allemagne.

João Lourenço était à Berlin mercredi et jeudi, où il a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel et le Président allemand Frank-Walter Steinmeier.

Le Président angolais a également participé à un forum économique entre des hommes d'affaires des deux pays et s'est réuni avec les communautés angolaises vivant en Allemagne et en République Tchèque.

"La visite a correspondu aux attentes et nous avons quitté l'Allemagne satisfaits", a déclaré le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto.

Dans son bilan, le ministre a souligné les ententes et accords conclus, en particulier dans les domaines des infrastructures routières, ferroviaire et aéroportuaires, ainsi que dans les domaines de l'énergie, des télécommunications, de la surveillance maritime et de l'exploitation du minerai de fer.

«Les perspectives sont très bien», a souligné Manuel Augusto, avant de définir l'extension du partenariat angolais-allemand dans le contexte général de la diversification de l'économie angolaise.

Dans le cadre de la visite du Président de la République, João Lourenço, en Allemagne, le ministre des Affaires étrangères de ce pays européen, Heiko Maas, a reçu l'homologue angolais Manuel Augusto.

La rencontre a eu lieu après que le Chef de l'Etat angolais ait eu des entretiens avec la chancelière Angela Merkel et le Président Frank-Walter Steinmeier.

En Allemagne, le Président angolais a également visité l'Ecole de la Mécatronique Siemens et a assisté à un dîner avec les représentants des vingt plus grandes entreprises allemandes dans le cadre des efforts conjoints pour approfondir les relations économiques.

Lors de la réunion des consultations politiques au ministère allemand des Affaires étrangères, les deux ministres ont discuté des moyens de promouvoir et d'approfondir la coopération bilatérale et de créer des conditions objectives pour plus de rapprochement du secteur des entreprises et le développement de partenariats avec des avantages mutuels.

À cet égard, ils ont salué la signature de la Déclaration commune entre le ministère fédéral des Transports et Infrastructures numériques de l'Allemagne et le Ministère des Transports de l'Angola et du Protocole d'entente sur la coopération entre l'Institut géologique de l'Angola (IGEA) et l'Institut fédéral de Géosciences et ressources naturelles de l'Allemagne (BGR).

Les ministres ont exprimé leur soutien au renforcement de l'intégration régionale et aux initiatives africaines en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique et se sont dit encouragés par l'évolution de la situation politique dans des pays comme la République Démocratique du Congo.

Dans ce contexte, la partie allemande a salué le rôle de l'Angola dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs.

Les deux ministres ont également discuté des programmes "Compact with Africa" et du "Marshall Plan for Africa" présentés par la République fédérale d'Allemagne au cours de sa présidence tournante du G20 dans le but de créer un nouveau cadre de coopération avec l'Afrique.

Ils ont également abordé les défis de l'Union européenne découlant du Brexit et la partie angolaise a encouragé les efforts de l'Allemagne dans ce processus.

La partie allemande a remercié l'Angola pour son soutien lors de sa récente élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020.

Le ministre angolais des Relations Extérieures a adressé à son homologue allemand une invitation à effectuer une visite officielle en République d'Angola, qui a été acceptée et les dates seront convenues en temps utile par la voie diplomatique.