Algérie: Six individus en possession d'armes à feu arrêtés à Tiaret et Tissemsilt (MDN)

Alger — Six individus en possession d'armes à feu de confection artisanale et de trois fusils de chasse ont été arrêtés jeudi par les éléments de la Gendarmerie nationale à Tiaret et Tissemsilt, alors qu'un narcotrafiquant en possession de 5400 cartouches de cigarette a été arrêté par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) à El Oued, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la contrebande, les éléments de l'Armée nationale populaire ont arrêté à El Oued/4e RM, un narcotrafiquant en possession de 5400 cartouches de cigarette, tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tiaret et Tissemsilt/2e RM, six (06) individus en possession de huit (08) armes à feu de confection artisanale et trois (03) fusils de chasse", note la même source.

Dans le même contexte, d'autres détachements de l'ANP "ont saisi un (01) véhicule et 7073 litres de carburant à Souk Ahras, Tébessa et El Taref/5e RM".

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont déjoué à Annaba/5e RM et Oran/2e RM une tentative d'émigration clandestine de 20 personnes de différentes nationalités à bord d'une embarcation de construction artisanale", ajoute le communiqué.