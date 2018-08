Algérie: Ligue 1 (2e journée - mise à jour) - Les "Africains" hors de leurs bases

- Les trois clubs algériens engagés en compétitions africaines, le MC Alger et l'ES Sétif (Ligue des champions) et l'USM Alger (Coupe de la Confédération), vont devoir se mettre au travail samedi à l'occasion de la mise à jour du calendrier de Ligue 1 (2e journée), avant de passer aux choses sérieuses, à savoir la compétition continentale prévue mardi et mercredi.

Tout d'abord, l'ES Sétif qui compte 3 points après sa victoire devant l'USM Bel-Abbès (3-0), effectuera un court déplacement à Batna pour y affronter à huis clos le promu, l'AS Aïn M'lila (3 pts - 1 match) dont le stade n'a pas été homologué.

Les camarades du capitaine Abdelmoumen Djabou comptent glaner un 2e succès pour s'installer en tête du classement et surtout préparer dans les meilleures conditions le "duel fratricide" qui l'opposera mardi au stade 5-Juillet (Alger) au MCA en Ligue des champions d'Afrique.

De leur côté, les M'lilis, vainqueurs sans coup férir (sur tapis vert) du CR Belouizdad lors de la journée inaugurale, visent également le même objectif, à savoir gagner cette fois-ci sur le terrain et prendre la 1re place du classement. Toutefois, ils seront privés de leur public pour cause de huis clos qui remonte à la saison écoulée.

Non loin de là, le MCA (1 pt - 1 m) sera l'hôte du DRB Tadjenanet (0 pt - 1 m) dans un match à double tranchant.

Le "doyen", déjà dos au mur dans les deux compétitions (nationale et africaine), sera sommé de réagir avant son "big" match de mardi. Le DRBT, battu par l'USM Alger à l'extérieur (1-3), fera appel à toute sa volonté pour mater son adversaire du jour qui n'est pas au mieux de sa forme après la débâcle d'El-Jadida (2-0) et qui pense beaucoup plus à son rendez-vous décisif face à l'"Aigle" sétifien.

Enfin, l'USMA (3 pts - 1 m) fera un petit saut au stade 20-Août-1955 (Alger) pour y affronter son voisin, le NA Husseïn-Dey (1 pt - 1 m). Les "Sang et Or" de Bilal Dziri ont réalisé une petite performance en accrochant le champion en titre, le CS Constantine, au stade Hamlaoui même (1-1) le week-end dernier.

La tâche des camarades de Chafaï semble compliquée, surtout qu'ils pensent beaucoup plus au match de mercredi face aux Kényans de Gor Mahia, avec lesquels ils partagent la 1re place du groupe D et qui leur disputent l'un des deux billets des quarts de finale.

Cette journée avait débuté, rappelle-t-on, le 17 août et s'est poursuivie le lendemain.