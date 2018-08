Burkina Faso: 48 heures du correspondant Oméga - La radio outille «ses piliers» de l'information

Selon Rabankhi Zida, conseiller technique du ministre de la Communication, représentant le ministre Dandjinou, cette initiative est à louer. « Le ministre dans sa vision pour la communication dans notre pays et pour le journalisme en général met beaucoup l'accent sur la formation. C'est avec beaucoup de plaisir que le ministère prend part à une activité de formation parce que renforcer les capacités des journalistes, c'est leur permettre de traiter l'information avec beaucoup plus de professionnalisme. Une information mal traitée peut avoir des conséquences fâcheuses sur la population surtout que notre pays est actuellement dans un contexte d'insécurité » a-t-il fait savoir.

Pendant deux jours, les correspondants de radio Oméga recevront une formation afin de renforcer leur capacité sur les pratiques journalistiques classiques mais également sur les pratiques nouvelles à l'image du MOJO (Journalisme mobile) ; sur l'expression française et « le style d'écriture Oméga » pour une production de contenus journalistiques plus riches.

