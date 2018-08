Tunisie: Essor touristique, infrastructures à consolider

Encore du pain sur la planche

Si ledit gouvernorat peut donc s'enorgueillir d'avoir réalisé des résultats si flatteurs sur le plan touristique, si habitants et observateurs avertis s'accordent aussi à affirmer que la région a connu, au cours des derniers mois, un essor multidimensionnel réellement exceptionnel par rapport au passé récent, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a encore des ombres à ce tableau lumineux. Mme Khiari est la première à ne pas oser dire le contraire. «Certes, avoue-t-elle, nous sommes grosso-modo satisfaits de nos acquis. Mais taire les points noirs qu'on compte encore, c'est tout simplement bluffer». Et la gouverneure, réaliste, n'hésite pas à dénombrer les lacunes :

- Fragilité de l'infrastructure de base, avec, notamment plusieurs des 26 municipalités du gouvernorat souffrant de plans d'aménagement dépassés et donc à actualiser, alors que d'autres en sont carrément privées.

- Persistance du phénomène des constructions anarchiques

- Insuffisances des ressources en eaux à cause de la sécheresse et de l'inexistence de barrages

- Incapacité des décharges publiques d'absorber les tonnes d'ordures ménagères et autres détritus, les dépotoirs existants ayant été malheureusement conçus techniquement pour satisfaire les besoins de 800 mille habitants, sans avoir tenu compte, lors de l'étude du marché précédent l'exécution du projet, d'une prévision déterminante, à savoir que cette population passe au double chaque été que Dieu fait.

«A ces quatre facteurs, poursuit la gouverneure, on peut ajouter les insuffisances dont souffre encore le plan directeur d'assainissement (eaux pluviales et eaux usées) qui n'a pas pris en considération l'extension galopante et l'explosion démographique qu'a connues la région. Tout cela sans compter que des projets de développement tardent à se concrétiser, faute de disponibilité de sources de financement, au moment où d'autres n'ont pu démarrer pour des raisons foncières et juridiques».

Du rôle du citoyen

Apparemment, toutes ces lacunes et carences, en dépit de leur gravité, ne semblent pas décourager outre mesure la gouverneure de Nabeul qui assure, avec assurance, que «nous sommes ici tous prêts à agir, main dans la main, pour relever ces défis. Et nous y parviendrons, inchallah, à la faveur de cette union sacrée que je ferai personnellement tout pour préserver, voire renforcer.

Toutefois, je voudrais m'adresser aux habitants pour les sensibiliser et les responsabiliser davantage quant à la nécessité de s'impliquer plus profondément dans notre œuvre de développement qui se veut collective, et cela en faisant preuve de plus de compréhension, de civisme et de sens de citoyenneté. Car, c'est avec eux que notre gouvernorat pourra avancer».