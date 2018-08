Afrique: CAN Total 2019 - Une équipe du Ghana sans quelques stars pour affronter le Kenya

La liste était attendue. Le sélectionneur James Kwesi Appiah a livré le nom des 21 joueurs retenus pour le match contre le Kenya, le 8 septembre à Nairobi, dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la CAN Total 2019. Après sa large victoire face à l'Ethiopie le 11 juin 2017 (5-0) les Black Stars occupent la tête du groupe F tandis que le Kenya, battu en Sierra Leone (1-2) occupe la troisième place sans avoir pu ouvrir son capital point.

Scrutée dans tout le pays, la liste de Kwesi Appiah fait la part belle aux absents à commencer par le capitaine Asamoah Gyan, les frères André et Jordan Ayew, Emmanuel Boateng, l'attaquant de l'UD Levante, en Espagne, ne sera pas de la partie non plus, pour blessure.

En revanche l'équipe enregistre le retour du défenseur John Boye, aujourd'hui en 2e division française au FC Metz et, plus encore, celui de Kwadwo Asamoah, une des pièces importantes de l'Inter de Milan. Cela faisait quatre ans qu'on ne l'avait plus revu sous le maillot étoilé, très exactement depuis le juin 2014 contre le Portugal, à Brasilia, pour la dernière apparition du Ghana à la Coupe du monde. Reste un léger point d'interrogation, l'accord ou non des Milanais pour laisser leur joueur se rendre au Kenya.

Parmi les 21 on ne trouve qu'un seul nouveau, le jeune attaquant d'Antwerp, William Owusu, club avec lequel il a marqué 13 buts la saison passée en championnat de Belgique.

Gardiens: Lawrence Ati (Sochaux/France), Richard Ofori (Martizburg/Afrique du Sud)

Défenseurs: Harrison Afful (Columbus/États-Unis) Daniel Opare (Anvers/Belgique) Kassim Nuhu (1899 Hoffenheim/Allemagne) John Boye (FC Metz/France) Daniel Amartey (Leicester City/Angleterre) Andy Yiadom (Reading FC/Angleterre)

Milieux de terrain: Afriyie Acquah (Empoli/Italie) Isaac Sackey (Alanyaspor/Turquie) Ebenezer Ofori (New York Cit/ États-Unis) Christian Atsu (Newcastle/Angleterre) Edwin Gyasi (CSKA Sofia/Bulgarie) Kwadwo Asamoah (Inter Milan/Italie)

Attaquants: Raphael Dwamena (Levante UD/Espagne) Thomas Partey (Atletico Madrid)/Espagne) Majeed Waris (FC Nantes/France) William Owusu (Royal Antwerp/Belgique)