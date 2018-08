Ethiopie: L'Ogaden se débarrasse de l'héritage du très controversé Abdi Iley

On connait l'affiche de la finale du tournoi qualificatif pour la CAN U17 dans la zone est. L'Ethiopie et l'Ouganda se… Plus »

L'intervention armée début août a toutefois laissé des traces. Plus de 140 000 personnes sont toujours déplacées. Habitants et défenseurs des droits de l'homme demandent aussi justice pour les crimes d'Abdi Iley.

Dans l'est de l'Ethiopie, la région de l'Ogaden est en plein bouleversement. En plus des réformes qu'il mène tambour battant depuis son arrivée au pouvoir en avril, le Premier ministre, Abiy Ahmed, a approuvé début août une opération de l'armée dans la région Somali. Les soldats ont délogé par la force son président Abdi Iley, accusé depuis des années de graves violations des droits de l'homme. Depuis, la situation politique a beaucoup évolué.

