Burundi/Gabon: Elim CAN 2019 - La sélection du Gabon contre Burundi

Milieux: Mario René Junior LEMINA (Southampton, Angleterre), André BIYOGO POKO (Goztepe, Turquie), Levy Clément MADINDA (Asteras Tripolis, Grèce), Serge Junior Bertil MARTISSON NGOUALI (Hammarby IF, Suède), Denis Athanase BOUANGA (Nimes Olympique, France), Luis AMEKA AUTCHANGA (Chamois Niortais FC, France), Junior ASSOUMOU AKUE (Pau FC, France), Guelor KANGA KAKU (AS Sparta Praha, R.Tchèque), Clench Ruben LOUFILOU NDELA (Mangasport, Gabon)

Gardiens de but: Didier OVONO EBANG (Paris FC, France), Donald NZE (US Bitam), Yves Stéphane BITSEKI MOTO (CF Mounana)

