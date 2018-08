Angola: Des entreprises défaillantes en matière de sécurité sociale risquent une punition

Luanda — Les entreprises qui violent la sécurité sociale, mettant en danger l?avenir des travailleurs, pourraient être sanctionnées par la loi, a déclaré vendredi à Luanda, le secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Manuel Moreira.

Le responsable, qui intervenait en marge du séminaire sur les régimes de protection sociale, a souligné que les cotisations de sécurité sociale sont des paiements pour la protection sociale obligatoire, qui correspondent en pratique à une épargne obligatoire des travailleurs en âge de travailler pour que des éventuelles pertes de rendements prévus soient protégées, de même que les familles des travailleurs.

Il a également expliqué que la question est importante et l'un des principaux défis du système consiste à assurer le respect de l'exigence de contribution et que les bénéfices conçus correspondent en fait aux contributions reçues et, pourtant, la situation économique qui se détériore produit une diminution de la conformité des obligations des contribuables tout en augmentant le risque de fraude et d'évasion.

Le responsable a souligné qu'à cet égard, brièvement, l'Exécutif approuvera, après de longues périodes d'analyse, deux projets de diplôme légal, qui établit le régime juridique de liaison et de cotisations de la protection sociale obligatoire et l'autre sur le cadre juridique de la réglementation et recouvrement de la dette à la sécurité sociale obligatoire.

«L'Exécutif a l'intention de combler le fossé existant dans le système juridique en ce qui concerne la violation des contributions ainsi, les arriérés et les amendes, pour assurer les ressources financières nécessaires pour le paiement des prestations futures aux assurés inscrits dans le système », a-t-il précisé.

Au cours du séminaire qui se termine le même jour, les participants ont abordé des thèmes comme « Statistiques de la protection sociale obligatoire ».

Ce séminaire a compté sur la présence des membres de l'Exécutif, des responsables de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, entre autres.