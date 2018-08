Angola: Plus d'un million de personnes assurées dans le système de protection sociale obligatoire

Luanda — Le système de protection sociale obligatoire couvre quatorze avantages sociaux, comme les pensions, les allocations et des subventions, d'un univers de plus d'un million sept cent mille assurés, a informé vendredi, à Luanda, la ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Victoria da Conceção.

La gouvernante, qui intervenait à la cérémonie d'ouverture du séminaire sur «Les systèmes de protection sociale », a souligné que le système de protection sociale avait plus de 151.000 contribuables et plus de 125.000 retraités.

Victoria da Conceição a expliqué que, malgré la quantité numérique apparente, une partie considérable de la population en âge de travailler n'est toujours pas couverte par la sécurité sociale, en dépit de l'obligation légale de l'enregistrement et liaison aux travailleurs pour le compte d'autres, pour le compte personnel, du service domestique et clergé religieux.

Elle a indiqué que le nombre de souscripteurs de contrats dans le secteur reste inférieur à deux millions, ce qui est inférieur à la taille réelle de l'effectif existant estimée à environ 7,5 millions.

La ministre a affirmé que les statistiques de sécurité sociale montrent que 99 pour cent des assurés sont liés au régime des travailleurs pour d'autres, rappelant qu'à ceux-ci, il faut inclure les fonctionnaires et un pour cent répartis entre les autres régimes spéciaux de protection sociale obligatoire.

La gouvernante a souligné la nécessité d'étendre la couverture du système de protection sociale obligatoire aux travailleurs agricoles de petite production, de la pêche, pour le compte personnel, avec une capacité fiscale fragile, les domestiques et employeurs urbains de micro-entreprises afin d'exiger l'innovation administrative et la diversification de l'économie.

Elle a soutenu qu'en plus d'élargir le système de protection sociale obligatoire aux nouveaux groupes professionnels, il est essentiel que, en parallèle, de veiller à ce que les employeurs et les travailleurs de ces régimes spéciaux contribuent régulièrement au système.

Au cours du séminaire qui se termine ce vendredi, les participants ont discuté de divers sujets tels que « Statistiques de la protection sociale obligatoire », « Régime d'enregistrement de liaison de protection sociale obligatoire » pour les membres du clergé d'organisations religieuses, pour les travailleurs domestiques et pour les indépendants.

La rencontre a compté sur la présence des membres de l'Exécutif, des responsables du ministère de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale, entre autres.