Angola: Création recommandée d'un centre régional pour la sécurité et la santé au travail

Saurimo — Le ministre de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), Jesus Maiato, a recommandé vendredi la construction d'un centre régional de sécurité et de santé au travail dans la ville de Saurimo, pour la réalisation périodique et régulière d?examens médicaux et de recherche de maladies professionnelles liées à l'activité diamantifère.

Le gouvernant a formulé cette recommandation lors de l'ouverture du séminaire sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail, organisé par le ministère de l'Administration publique, du travail et de la sécurité sociale dans le but de former les employeurs sur les mesures de prévention des maladies professionnelles.

À cet effet, il a invité les responsables des sociétés diamantaires opérant à Lunda Norte, Lunda-Sul et Moxico à unir leurs efforts pour atteindre cet objectif, avec la participation active et professionnelle du MAPTSS.

"Nous sommes pleinement convaincus que ce sera une décision judicieuse et un investissement sûr pour la garantie d'une main-d'œuvre qualifiée pour le secteur, ainsi que pour améliorer la qualité de vie des travailleurs, même après avoir terminé leur carrière professionnelle", a-t-il expliqué.

Il a rappelé que l'exercice de l'activité minière provoque des maladies du forum respiratoire et l'expérience indique que plus que les accidents du travail, les statistiques des maladies professionnelles nécessitent un peu d'attention afin de trouver un mécanisme pour les atténuer.

Le gouvernant a ainsi orienté les entreprises du secteur minier de déployer des efforts conjoints pour inverser la tendance à la croissance des maladies respiratoires. Le séminaire, qui s'adresse aux responsables de plusieurs entreprises publiques et privées de la province de Lunda Sul et aux travailleurs, vise à créer un espace de dialogue permanent avec les institutions du secteur productif, à diffuser les compétences et les actions du Centre de santé et de sécurité (CSST) et à discuter de stratégies pour une meilleure couverture de l'action du CSST.