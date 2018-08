Congo-Kinshasa: Festival de cinéma des cultures minorisées du monde - Brazzaville et Kinshasa à l'honneur

Le festival qui s'achève ce 25 août a mis en lumière les oeuvres de jeunes créateurs congolais, comme celle de Machérie Ekwa Bahango, une jeune réalisatrice dont la première fiction figure dans la sélection panorama à la Berlinale 2018. A travers le portrait d'une jeune fille, "Maki'la", tourné à Kinshasa, met en scène la survie au quotidien des enfants des rues, entre violences faites aux femmes, pauvreté et délinquance ou encore le documentaire de 1953 " Les statues meurent aussi ", signé Chris Marker, Alain Resnais et Ghislain Cloquet, mais aussi "Kin kiesse ou les joies douces amères de Kinshasa-la-belle" (1982)

Quatre-vingts films, documentaires ou fictions ainsi que des débats ont été proposés à l'occasion, pour tenter d'apprivoiser cette immensité d'Afrique centrale. Un moment de débats et de découvertes de talents des deux Congo à l'actualité souvent tragique. « En quarante ans, nous nous sommes rendu compte que nous nous étions très peu intéressés à l'Afrique subsaharienne et qu'il était grand temps de s'y pencher », a expliqué Yann Stéphant qui dirige depuis cinq ans ce festival.

