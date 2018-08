Tunisie: L'histoire de Ben Yahia avec l'Espérance - Tant d'amour, si peu en retour

On n'est jamais véritablement heureux en football. L'amertume n'est aussi jamais loin lorsqu'il s'agit de son club d'origine. De son club de toujours. De celui auquel on doit tout et que l'on n'hésite pas, à chaque fois que l'occasion se présente, à lui renvoyer l'ascenseur.

L'on ne peut que regretter la face cachée de ceux qui n'apportent rien au club, mais qui se permettent quelque part de décider de son sort. On peut cautionner, comme on peut désapprouver les méthodes et la manière d'interpréter les choses d'un entraîneur. Sa responsabilité technique, ses approches comme ses convictions ne l'épargnent jamais des critiques. Mais nullement celle d'interpeller et d'intéresser les joueurs. Cela conditionne et façonne leur rendement sur le terrain et leur manière de procéder.

Dans ses différentes prises de position, bonnes ou mauvaises, Khaled Ben Yahia est le genre d'entraîneur qui laisse rarement indifférent. Il aime se donner pour mission d'accompagner les joueurs dans leur épanouissement, de favoriser le registre dans lequel ils sont censés s'exprimer mieux et plus. Mais de façon particulière à combattre la passivité, à renforcer le sentiment d'appartenance non seulement à une équipe, mais aussi et surtout à un groupe.

Adeptes ou contestataires, positifs ou sceptiques, l'on ne peut que lui accorder le mérite de savoir, comme il ne cessait de le faire quand il était encore de l'autre côté de la barrière, libérer les joueurs, les mettre en confiance, intégrer dans le football qu'ils expriment et dans le registre dans lequel ils évoluent une profondeur dans le jeu et dans le comportement. Il est évident qu'avant de renouer avec l'EST, Ben Yahia a su prendre le temps d'apprécier la marge de progression dans laquelle un entraîneur devrait s'engager. Plus de réflexion, mais surtout plus de maturité. Quelque part une prise de conscience jamais tardive. Dans le paysage de plus en plus déconcertant du football tunisien, il est l'un des rares techniciens à se démarquer des procédures ordinaires. A sa façon de se métamorphoser, il sait parfaitement que la différence se joue à travers un degré d'adaptation susceptible de tenir toutes les parties prenantes autour de lui éveillées.

L'entraîneur et joueur qu'un rien rend heureux et souriant, mais qu'un autre petit rien peut laisser malheureux et dépité, est aujourd'hui la cible d'une campagne de dénigrement. Passion, émotion, les deux mots résument assez bien Khaled Ben Yahia. Par le football particulièrement puisque toute sa carrière, ou presque, il l'a passée sur les terrains et dans son club de toujours, l'EST. Là où il a cultivé avec plaisir ses trois qualités fondamentales : ici et là, il se donne à fond, à fond et à fond. Là où il est passé, il n'a jamais cherché à être aidé, mais pour apprécier des bons moments qu'il vit en quête d'amour durable.

Mais à l'Espérance, les exigences que rencontre un entraîneur ne sont pas seulement liées au résultat, mais aussi à la manière. Le mode de fonctionnement de l'équipe sur le terrain a une signification très particulière. L'EST joue pour gagner, c'est une évidence, mais elle a de plus en plus tendance à coller à l'impératif de faire le jeu et de s'épanouir sur le terrain. Mais cela ne peut se faire que si les moyens, les conditions et les arguments pour une pareille entreprise soient réunis. On ne peut pas sortir le grand jeu sans de grands joueurs. On pense au spectacle, mais l'on oublie que Ben Yahia a instauré une véritable rigueur au sein de l'équipe. Ceux qui pensent qu'un nouveau monde doit voir le jour doivent aussi comprendre que l'équipe a fortement besoin de renfort. Les perspectives liées aux exigences des épreuves africaines ne peuvent se dessiner qu'en la présence de grands joueurs. Ce sont ces derniers qui font les grandes équipes, qui endossent presque tous les profils de jeu et d'accomplissement.

La belle histoire de Ben Yahia avec l'Espérance, amorcée avec tendresse et fidélité, vire à la critique acerbe du monde du football, à ses dérives côté médias, côté moral et cet engouement irrationnel qui s'empare de certains supporters. Tout cela alors que l'équipe commence d'un match à l'autre à se mettre en place en attendant des recrutements plus que jamais nécessaires. Les propos qui marquent cette campagne et dont les auteurs sont notamment connus pour leur mauvaise foi et leur sens de l'opportunisme, ne sont d'aucune finesse, ni d'une réelle originalité. Des propos qui frisent même le grotesque et l'absurde. Ils manquent de pertinence et de lucidité. Ce qui est regrettable, dans cette « affaire», c'est la récupération sportive, pour ne pas dire politique !...

Si vous n'aimez pas la manière de jouer de l'Espérance, vous avez peut-être vos raisons. Mais si vous êtes complètement de mauvaise foi, vous devenez entièrement à côté de la plaque.

Il est difficile de juger une équipe et de lui attribuer une valeur sportive. Mais il n'est pas difficile de deviner que Ben Yahia s'est déjà taillé la réputation d'un entraîneur qui entretient la flamme et qui s'investit à fond. Aussi et surtout celui qui sait réussir la transition lui permettant de se démarquer de l'esprit conformiste. Une palette plus large pour dérouler un football multiforme, à géométrie variable. Il s'agit au sens le plus actuel d'une conception tout particulièrement favorable aux entraîneurs qui veulent défendre un nom, un exploit. Un caractère, une personnalité.