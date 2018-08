Tunisie: Les femmes artisanes de Jendouba se prennent en charge

La présidente de l'association «Khmir de l'environnement et de l'éducation et de la mutuelle des services agricoles», Noura Nouioui, évoque, à cet effet, qu'il s'agit là d'un choix stratégique qui mise sur l'agriculture biologique en ce que la région dispose, selon ses dires, de 12 pépinières de plantes médicinales et aromatiques locales totalement biologiques traitées par des plantes également locales et qui peuvent fournir une opportunité pour la création de projets de transformation des produits du terroir en produits ayant reçu une valeur ajoutée et susceptibles d'être commercialisés aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, notamment pour les plantes médicinales et aromatiques mais aussi pour les fromages issus de la production laitière locale et biologique.

Plusieurs femmes , a-t-elle affirmé, ont déjà été formées dans ce domaine de manière à leur donner tous les outils de fabrication des fromages biologiques et de qualité, le tout sous contrôle sanitaire strict, estimant que l'ouverture d'un premier point de vente des produits issus des femmes artisanes à Jendouba a déjà donné ses fruits en ce qu'il permet d'écouler une partie de la production régionale, alors que l'on s'oriente vers la création d'une filière d'exportateurs, et ce, de manière à créer toutes les conditions de réussite aux projets montés par les femmes artisanes de la région.