Tunisie: Terminer en beauté

Après avoir été délogée de sa place de leader que lui a ravie Al-Ahly d'Egypte, l'Espérance est tenue de lancer un message rassurant et réconciliant à partir du Botswana.

Les joueurs de Khaled Ben Yahia qui ont raté le coche en cinquième journée auront à laver l'affront en s'imposant face à Township Rollers même si cette équipe sera logiquement démobilisée car elle est déjà éliminée.

Repères à retrouver

Ce sera quand même une opportunité pour les coéquipiers de Khalil Chammam afin de retrouver les sensations et repères dont ils auront besoin lors des tours avancés des compétitions africaine et arabe.

Le bon rendement affiché mercredi dernier lors du match contre l'USTataouine, notamment par Khénissi, Mbarki, Ben Mohamed et Badri, augure déjà d'un certain regain de forme et d'une certaine efficacité retrouvée.

Si cela se confirmait dans les matches à venir, à commencer par celui du Botswana, Khaled Ben Yahia et sa troupe pourront rassurer les supporters et leur prouver qu'il n'y a pas péril en la demeure et que ce qui s'est passé avec les deux équipes égytiennes n'était qu'un trébuchement sans incidence.

De toutes les manières on peut avancer sans risque de se tromper que le retour d'Iheb M'barki, qui a été remarquable face à l'UST, notamment avec le but qu'il a marqué et sa parfaite conciliation entre la défense et le soutien en attaque, sera d'un grand apport quant au regain d'efficacité recherché.

Le latéral droit «sang et or» a laissé un grand vide dans son poste depuis qu'il a contracté une méchante blessure des ligaments croisés.

Ce poste ainsi que celui d'arrière gauche constituaient un vrai souci pour Khaled Ben Yahia. Mais avec le retour de Mbarki et de Aymen Ben Mohamed, une épine vient d'être enlevée du pied de Khaled Ben Yahia. Même si ce dernier ne sera pas au bout de ses peines avec le compartiment défensif qui accuse en plus l'absence d'un axial de l'envergure du club de Bab Souika. Peut-être qu'avec la récupération de Ali Mechani qui aura lieu très prochainement et l'enrôlement de Mohamed Ali Yaâkoubi, les choses iront pour le mieux. Justement, le déplacement pour le Botswana sera une occasion propice pour aguerrir les joueurs déjà récupérés et donner leur chance à ceux qui seront la solution se trouvant dans la manche du timonier «sang et or».