Tunisie: Une dame et trois rois

La longévité, rare à cette époque, de cette souveraine qui vécut quatre-vingts ans sans jamais s'éloigner du cœur du pouvoir, était, déjà en soi, une exception notable.

Jeune Circassienne, de cette race de femmes célèbres pour leur beauté, cette odalisque fut offerte au bey de Tunis par le sultan ottoman en gage d'amitié. Très vite, elle sut conquérir un pouvoir que l'usage n'octroyait guère aux femmes à cette époque. Dans le microcosme du harem, univers impitoyable pour qui n'en domine pas les codes, cette petite fille parachutée dans un univers étranger dont elle ne connaissait ni la langue, ni les us et coutumes, sut se créer des alliances, imposer sa personnalité, instaurer son pouvoir. Subtile politicienne, elle épaula et conseilla les souverains qu'elle épousait, quand bien même son cœur ne suivait pas sa tête. Il lui fallut attendre l'âge mur et son troisième mariage pour enfin découvrir le bonheur, et accomplir son destin de femme.

A travers le parcours de cette femme hors du commun, romancé certes, Maher Kamoun explore l'époque, riche et foisonnante d'événements et de rebondissements. Et si l'intrigue, les caractères et personnalités peuvent relever de la fiction, l'Histoire, quant à elle, est toujours respectée. Avec Lella Qmar, Maher Kamoun nous promène à travers plus d'un demi-siècle de l'Histoire contemporaine, s'arrêtant sur les hauts faits et grands moments d'une époque cruciale pour le pays, analysant les caractères et personnalités des dirigeants de l'époque, décelant l'humain derrière l'officiel, expliquant l'apparence par l'essence.

Lella Qmar fait partie de ce panthéon de femmes qui, par leur intelligence, la force de leur caractère, la subtilité de leur comportement, ont marqué, chacune à sa manière, l'histoire de leur pays.