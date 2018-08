Tunisie: Appel à candidatures

Tout producteur intéressé est invité à déposer une demande écrite avant le 10 septembre, au bureau d'ordre du Centre. Il est également possible d'envoyer les candidatures par e-mail à l'adresse suivante: service.communication@cnci.tn

Habituellement, le tri des œuvres est effectué par une commission nationale placée sous l'égide du Cnci. Elle est composée de personnalités du monde du 7e art.

Selon un document du Cnci reçu par l'agence TAP, la commission est composée le 8 membres. Il s'agit de Chiraz Latiri , DG du Cnci qui présidera la commission, outre Slim Dargachi, secrétaire général du Cnci, Nouri Bouzid (réalisateur et scénariste), Selma Baccar (réalisatrice et productrice), Imed Marzouk (réalisateur et producteur), Jilani Saâdi (réalisateur), Moslah Kraiem (réalisateur et producteur) et Khemayes Khayati (critique de cinéma et journaliste culturel).

L'œuvre retenue sera sélectionnée selon les critères d'éligibilité définis par l'Académie des Oscars. Elle représentera la Tunisie dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère à la 91e édition de la cérémonie des Oscars prévue à Los Angeles le 24 février 2019.

Chaque pays dépose, annuellement, le film représentant le mieux sa cinématographie, selon les critères définis par l'Académie des Oscars. Une liste des cinq films retenus pour la compétition finale est habituellement annoncée au mois de janvier.

Dans la sélection officielle de la catégorie du meilleur film en langue étrangère des Oscars 2018, la Tunisie avait été représentée par le film «The Last Of Us» du réalisateur Ala Edine Slim.

Le jury des Oscars 2018 avait nommé «Meilleur film étranger», «The Insult», un long-métrage de fiction de Zied Doueiri, réalisé en coproduction franco-libanaise.

Plusieurs pays ont déjà dévoilé le film qui les représentera aux Oscars 2019.

Créés en 1929 à Los Angeles, les Oscars du Cinéma (Academy Awards) sont des récompenses cinématographiques annuelles dirigées par l'Académie des arts et des sciences du cinéma.

Les Oscars récompensent les productions américaines et internationales dans divers métiers de la création cinématographique.