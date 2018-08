Tunisie: Les erreurs se paient cash !...

Une reprise tardive des entraînements qui a conduit à une défaite en match inaugural du championnat. Une contre-performance qui s'inscrit dans la logique des choses.

En effet, une saison ne se prépare pas en l'espace d'un mois seulement et le plus chevronné des entraîneurs ne peut rien faire pour rattraper le retard déjà accusé.

La raison a fini par l'emporter...

On ne cessera de le répéter : l'argent est le nerf de la guerre et c'est particulièrement vrai dans le football professionnel. Tout comme l'USM, la JSK a connu également une intersaison mouvementée à cause d'une situation financière désastreuse. A Kairouan comme à Monastir, les responsables ont fini par jeter l'éponge. C'est que chez nous, on persiste à faire vivre à nos clubs de football une situation paradoxale. En effet, nos équipes de football sont gérées avec des statuts d'associations omnisports à caractère amateur auxquelles on demande d'employer des joueurs et des entraîneurs professionnels. Des footballeurs professionnels payés à coup de millions de dinars, alors que les clubs ne peuvent avoir des ressources économiques et ne peuvent vivre que de subventions de l'Etat, du sponsoring et des dons, ce qui engendre une situation suffocante pour la majeure partie de nos clubs qui évoluent en Ligue 1 et Ligue 2, dites professionnelles !

Et il n'y a pas que le manque de moyens financiers qui a engendré les mauvais résultats. La gestion administrative est pour grand-chose dans la défaite de l'Union Sportive de Tatatouine devant le champion en titre, l'Espérance Sportive de Tunis, à Radès.

Alors que le démarrage de la nouvelle saison pointait à l'horizon, les dirigeants de l'UST ont décidé de remplacer au pied levé Chokri Béjaoui par Skander Kasri. Le nouveau coach n'avait pas suffisamment de temps pour préparer sa première sortie du championnat qui s'est soldée logiquement par une défaite.

Bref, la bonne gestion d'une équipe de football, à doter de moyens financiers à la hauteur de ses ambitions, est la recette de la réussite dans le monde du football professionnel.

Le haut niveau n'a rien à voir avec l'amateurisme. A un moment donné, les responsables de notre football doivent choisir dans quelle cour ils veulent jouer. A défaut, ils se trouvent dans des situations financièrement suffocantes et, forcément, la réussite sportive n'est jamais au rendez-vous.