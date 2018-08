Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - Du matériel roulant pour renforcer la surveillance sur le terrain

Une ambulance et treize motos ont été remises au gouverneur de la province de l'Ituri, le 23 août, par le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga Kalenga, dans le cadre de la riposte contre l'épidémie qui sévit dans l'est du pays.

Le ministre a profité de son séjour dans la province de l'Ituri pour visiter, en compagnie du gouverneur, le site de Makeke où sera construit le nouveau centre de traitement d'Ebola (CTE). La même journée, le Dr Oly Ilunga Kalenga s'est entretenu avec les autorités coutumières de Mangina et de Béni. Il les apaisés et rassurés sur les actions menées par son ministère pour contenir le plus rapidement possible le virus d'Ebola. Accordant une oreille attentive au ministre de la Santé , les autorités coutumières ont salué les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette maladie. A leur tour, elles se sont engagées à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de la population.

Au niveau de différents points d'entrée dans les provinces de l'est, la surveillance a été renforcée. Cette question a été au centre d'une réunion entre le ministère des Transports et voies de communication et les équipes du ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure organiser la sensibilisation des commerçants aux risques de la maladie à virus d'Ebola au niveau des corridors commerciaux à l'est du pays. Jusqu'à ce jour, 715 238 voyageurs ont passé le contrôle sanitaire aux vingt-huit points d'entrée mis en place.

Situation épidémiologique

Au total, cent trois cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont soixante-seize confirmés et vingt-sept probables. Sur les soixante-seize cas confirmés, neuf sont guéris, trente et un sont hospitalisés et trente-six sont décédés. Treize cas suspects sont en cours d'investigation et deux nouveaux décès de cas confirmés ont été rapportés à Mabalako. Depuis le début de la vaccination, le 8 août, deux mille six cent treize personnes ont été vaccinées, dont mille trois cent onze à Mabalako, six cent trente-deux à Béni, six cent vingt-six à Mandima et quarante-qautre à Oicha.