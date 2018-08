Congo-Kinshasa: 15e Coupe de la Fevoco - Inter de Kinshasa, Mwangaza, Mazembe et Espoir en demi-finales

Quatre clubs se sont hissés en demi-finales de la compétition qui se déroule, pour la première fois de l'histoire de la balle haute du Congo, dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema.

La 15e édition de la Coupe de volley-ball chemine progressivement vers la fin. Les rencontres de classement et les demi-finales devraient avoir lieu ce samedi, selon le programme de la Fédération de volley-ball du Congo (Fevoco), organnisatrice de ce tournoi national. Les matchs de classement devraient opposer Police à Price, Espoir de Kindu à Kista du Kwilu et The Young de Goma à Blessing de Kolwezi. Et en demi-finales, Inter de Kinshasa est opposé à Mwangaza également de Kinshasa, Mazembe de Lubumbashi se mesure à Espoir de Kinshasa. La finale est programmée pour le 26 août, après d'autres matchs de classement qui opposeront Speakers de Bukavu à Police et Price de Lubumbashi à Kasaï Espoir. L'on apprend que le président de la Fédération, Christian Matata, séjourne à Kindu en provenance de Nairobi où il a effectué un court voyage. Il assistera à coup sûr à la finale.

La troisième journée de la compétition a été marqué, le 24 août au stadium Mapon de Kindu, par le succès d'Inter de Kinshasa sur Blessing de Kolwezi par trois sets à un (20-25, 25-20, 25-14, 25-22). Mazembe est venu à bout de Kasai Espoir par trois sets à deux (25-22, 23-25, 22-25, 26-24, tie break 15-11). La formation de Speakers de Bukavu a, pour sa part, eu raison de Price de Lubumbashi par trois sets à deux (16-25, 11-25, 26-24, 25-22, 15-8). Emmené par le capitaine Phezo Fernand, le VC Mwangaza de Kinshasa a marché sur The Young par trois sets à zéro (25-15, 25-17, 25-15).

Le quatrième match de la troisième journée entre VC Espoir de Kinshasa et Price de Lubumbashi a été annulé suite à la fatigue et au manque de temps. Notons-le, la formation de Price est arrivée à Kindu en retard, alors que la compétition avait déjà débuté le 22 août. En deuxième journée, le 23 août, Inter de Kinshasa dominait Espoir de Kindu par trois sets à zéro (25-16, 25-14, 25-19), Mazembe battait difficillement Police par trois sets à deux (25-18, 17-25, 25-19, 17-25, tie break 15-11). Et Mwangaza s'imposait face à Kista du Kwilu par trois sets à zéro (25-8, 25-8, 25-9). Cette deuxième journée avait quelque peu été perturbée par dame la pluie.

Somme toute, le classement par groupe se présente de la manière suivante : Inter de Kinshasa est premier du groupe A avec 4 points et190 marqués, suivi de Blessing de Kolwezi avec 4 points et 145 marqués, devant Espoir du Kindu avec 1 point et 104 marqués. Dans le groupe B, Espoir de Kin a terminé premier avec 4 points et 150 marqué, devançant Speakers de Bukavu avec 2 points et 140 marqués et enfin Price de Lubumbashi avec 1 point et 104 marqués. Dans le groupe C, Mwangaza a assuré sa domination avec 4 points et 150 marqués, The Young de Goma viennent en deuxième position avec 3 points et 122 marqués et Kista de Kwilu ferme la marche avec 2 points et 52 marqués. Enfin, le groupe D a été dominé par Mazembe avec 4 points et 210 marqués, devant Police avec 3 points et 196 marqués et derrière Kasa¨Espoirs avec 2 points et 185 marqués. Les quatre premiers des quatre groupes se sont qualifiés pour les demi-finales.