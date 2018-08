Madagascar: Musique actuelle - « Irony » de Kristel bientôt dans les bacs

Chose promise, chose due! Ca y est, après les tournées et les EP, Kristel sortira son premier album. Baptisé « Irony », les vinyles et Cd seront dans les bacs le 31 août.

Et l'aventure continue de plus bel pour kristel. Suite à la sortie de son single « Tnm » et de longues tournées dans les festivals des quatre coins du monde, le premier album se pointe à l'horizon. « Irony », se colore d'une explosion musicale entre le pop, rock, reggae, électro, l'indiemusic. L'on peut compter les « Masoandro », « Maditra » ou encore « Akao » qui sont déjà sur les lèvres des inconditionnels du genre.

Pur produit de Libertalia music records, Kristel est sur les traces de The Dizzy Brains. Telle une lionne, Kristel Ratri est connue pour sa fougue et son énergie. Dégageant une aura particulière, elle verse essentiellement dans du pop et du rock, teinté d'électro par ci- par là. Si sa voix un peu rauque dégage un charisme bien propre à elle, sa sensualité et sa candeur se ressentent dans les paroles notamment dans « Izy » qui dévoile une grande amoureuse.

Avec presque cinq ans à côtoyer les grands noms de la musique malagasy en tant que bassiste, Kristel Ratri a gagné en expérience, en tout cas assez de bagage pour démarrer une carrière de chanteuse. Toujours épaulée par les siens, c'est Andry Sylvano qui tient les baguettes tandis que Benkheli Ratri, est à la guitare.

Ayant grandi dans une famille d'artiste, la musique a toujours été une évidence. Son coup de cœur pour Jaco Pastorius, l'a influencé définitivement à faire de la basse. Elle fait partie de la gent féminine que Silo a prise sous ses ailes. Le talent dans le sang, le meilleur des mentors et un bon environnement musical ouvrent définitivement des portes. En pleine tournée depuis le mois de mai, le trio compte encore plusieurs dates en hexagone pour le mois de septembre. Mais en attendant le jour de la sortie d' « Irony », les commandes sont à passer!