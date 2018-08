Madagascar: Vatovavy Fitovinany - Série d'inaugurations menée par le ministre coach Ralava Beboarimisa

2 000 hectares de terres irriguées, 1000 poussins pour les paysans éleveurs, un nouveau lycée pour les jeunes, un grand abattoir à Vohipeno et de nouveaux bâtiments pour les directions régionales, ont été inaugurés hier par les représentants du Gouvernement.

Les infrastructures publiques se multiplient et s'améliorent dans la région Vatovavy Fitovinany. Hier, une série d'inaugurations a été réalisée par une forte délégation menée par le ministre des Transports et de la Météorologie, Ralava Beboarimisa, non moins coach de cette région sud-est de la Grande-île. Parmi les infrastructures inaugurées figurent le barrage permettant l'irrigation de 2000 hectares de terres arables, dans la Commune de Marofarihy, District de Manakara. « Ces infrastructures ont des impacts considérables sur l'économie de la région, surtout au niveau du secteur de l'agriculture et de l'élevage. Quand nous parlons d'économie rurale, ces secteurs d'activités sont déterminants pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de vie de la population. Ainsi par exemple, nous avons également fourni 1000 poussins pour les paysans éleveurs, afin qu'ils puissent améliorer leurs revenus par l'aviculture », a indiqué le ministre Ralava Beboarimisa, accompagné par le ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Andriambololona, et le secrétaire général du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, ainsi que les parlementaires plus les autorités locales de la région, pour représenter le président Hery Rajaonarimampianina, à cette série d'inaugurations.

Changements. Outre ces infrastructures, un abattoir suivant les normes a également été inauguré à Vohipeno ; et un bureau de la Direction Régionale de l'Agriculture et de l'Elevage à Manakara. Ces constructions ont été financées par l'Etat Malagasy, selon les informations fournies. Du côté du département des Finances et du Budget, un bâtiment du Trésor public a été inauguré également par le ministre de tutelle, avec le ministre coach de la région. Selon la population locale du District d' Ikongo, c'est la première fois que des membres du Gouvernement sont en mission sur les lieux, pour une série d'inaugurations de ce genre. Par ailleurs, à l'occasion des cérémonies d'inaugurations, la délégation menée par le ministre Ralava Beboarimisa a remis, au nom du président de la République Hery Rajaonarimampianina, un zébu pour chaque Commune concernée par ces projets d'infrastructures, en guise de « Nofon-kena mitam-pihavanana ». Selon le ministre coach, nombreux sont encore les projets en vue et en cours de réalisation dans la Région Vatovavy Fitovinany.