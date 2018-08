Madagascar-Vietnam - Un protocole d'entente dans le domaine de l'agriculture

Attrait des investisseurs. Les projets à établir dans le cadre de ce protocole d'entente consistent ainsi à soutenir les petits exploitants agricoles. En outre, un attrait des investisseurs vietnamiens dans le domaine de l'agro-business est également en vue. La recherche de débouchés sur le marché international n'est pas en reste, étant donné que le Vietnam possède en ce moment un dynamisme de son commerce extérieur, avec une balance commerciale excédentaire par rapport au reste du monde. Il faut savoir que le Vietnam est le 4e producteur mondial de riz. Son PIB a augmenté de 6,8% en 2017, soit la plus importante croissance économique annuelle enregistrée depuis dix ans. Sa performance s'explique notamment par le rebond du secteur agricole de l'ordre de 2,9%. Cependant, ce secteur a connu des impacts négatifs de plusieurs épisodes de sécheresse en 2016. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Harison Randriarimanana a évoqué que, la coopération entre Madagascar et le Vietnam ne se limite pas au niveau des gouvernements de ces deux pays, mais aussi entre leur secteur privé.

Améliorer le rendement. Notons que la coopération économique entre ces deux pays a débuté en 1999 dans le domaine de l'agriculture. « Des techniciens vietnamiens étaient venus à Madagascar en vue d'apporter une assistance technique sur l'amélioration de la productivité agricole aux paysans malagasy. Par contre, la relation historique entre la Grande île et le Vietnam date de longues années et qui a été marquée par la mise en place de la statue « Ho Chi Mine » à Ampefiloha », a expliqué le ministre de l'Agriculture. Il a également soulevé que, l'économie agricole des deux pays était similaire, il y a 50 ans passés. En effet, « nous avons le même rendement de productivité rizicole soit à peu près 1,5 tonnes par hectare. Actuellement, le Vietnam affiche un rendement entre 7 et 10 tonnes par hectare, alors qu'à Madagascar, cela a stagné autour de 2,7 tonnes par hectare. La coopération bilatérale vise ainsi à contribuer à améliorer notre rendement de productivité », a-t-il enchaîné.

