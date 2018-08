Madagascar: Parti vert - Soutien à Andry Rajoelina

Depuis l'annonce de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, les Etats-majors politiques commencent à bouger.

Ce fut notamment le cas du parti vert Hasin'i Madagasikara de Georget Alexandre. Ce parti a ainsi annoncé officiellement qu'il soutient le programme « Initiative pour l'Emergence de Madagascar » (IEM) qui s'apparente au projet initié par le parti vert. De ce fait, il soutient Andry Rajoelina dans la course à la Magistrature suprême et va apporter son concours pour faire élire ce dernier.

Objectif

Selon le président national de ce parti, le pays traverse une période difficile. A lui de faire savoir que la population vit dans une extrême pauvreté et que le fossé ne cesse de s'élargir entre une poignée de riches et la masse populaire. Il n'y a plus de repère pour la population, tellement la corruption sévit partout tout en soulignant au passage que les droits fondamentaux ne sont plus respectés. Sans parler de l'insécurité qui règne tant en milieu rural qu'en milieu urbain.

Certes, l'objectif d'un parti politique est la conquête du pouvoir, mais cela n'empêche pas ce parti d'agir pour la protection de l'environnement. Pour Georget Alexandre, un politicien et non moins un environnementaliste, on peut faire quelque chose même au niveau des Fokontany, des communes et pourquoi pas une politique environnementale pérenne. Toutefois, il déplore la déforestation qui ne cesse de gagner du terrain, et ce, notamment à cause de la pauvreté.