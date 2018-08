Madagascar: PM Ntsay Christian - Tolérance zéro contre les fraudes électorales

Le PM a insisté sur la neutralité politique de l'Administration.

Le Premier ministre Ntsay Christian poursuit ses tournées en province. Il était hier à Mahajanga où il a rappelé que la priorité de son gouvernement est l'organisation d' « élections crédibles dans un climat d'apaisement ». A cette fin, il a insisté sur l'importance de la fraternité, de la transparence, du patriotisme, du « fihavanana » et de la tolérance.

Vérification. En revanche, il a fait savoir que ce sera la tolérance zéro contre les fraudes électorales. La distribution de CIN se fera peu avant le scrutin. Le PM a déclaré que chaque candidat a le droit de vérifier les listes électorales. « Le nombre d'électeurs par bureau de vote ne dépassant pas les 700 ». Le locataire de Mahazoarivo de faire savoir que « le gouvernement se chargera de la mise en place d'une procédure de vérification minutieuse, afin de garantir la crédibilité et la sincérité du scrutin ». Et d'avertir que la corruption des électeurs n'est plus acceptable.

Leitmotiv. Le PM n'a pas manqué non plus de réitérer la nécessité de restaurer l'autorité de l'Etat ainsi que la confiance des gouvernés envers les gouvernants. En sa qualité de chef de l'Administration, il a également rappelé l'obligation de neutralité politique qui pèse sur les agents de l'Etat. « Aucun véhicule administratif ne doit être aperçu sur les lieux de manifestations politiques », a-t-il ordonné. En revenant dans la foulée sur son autre leitmotiv, à savoir, le caractère obligatoire des plaques rouges afin de mettre un frein à l'utilisation des voitures appartenant à l'Etat à des fins électorales. Un rappel à l'ordre lancé la veille à Ambanja et Nosy Be où le PM natif de la Région n'a pas perdu le Nord.