Madagascar: Rugby / Coupe du Maire - Un duel serré FTM - TFA

USCAR motivée. Outre ces finales, le public de Mahamasina sera gâté avec des affiches inédites avec trois rencontres de défi au programme. A 13h30, les joueurs de la Commune défieront les éléments de la CNAPS Sport. L'équipe de l'USCAR qui a éliminé la semaine dernière la formation du 3FB est plus que motivée à s'offrir de la formation de la CNAPS. L'autre match opposera TF Ankasina à l'équipe du FTM Manjakaray, championne de Madagascar en titre. Dans les hostilités féminines, 3FB sera aux prises avec JSM Mahamasina. Ces rencontres ont eu l'aval et l'autorisation du Malagasy Rugby selon la déclaration de son président, Marcel Rakotomalala. Une chose est sûre, les acharnements seront rudes surtout à la veille des Championnats de Madagascar.

Après deux semaines de rencontres éliminatoires, les finales de la Coupe du Maire de rugby se disputeront demain à Mahamasina. Deux affiches alléchantes qui attendent les amoureux de l'ovale avec la confrontation entre JST Ambondrona et MATADOREA dans le groupe A. Ce sera un duel entre deux équipes de quartier, la TFMA Ankasina contre XV Family Manarintsoa Isotry dans le groupe C. Une rencontre qui s'annonce serrée entre ces deux formations en quête du titre.

