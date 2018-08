Madagascar: Arsène Ratolojanahary - «Le sempama Nosy va appuyer le MEN pour le bon déroulement des examens du BEPC»

Avant d'appeler les syndicalistes ainsi que les maîtres fram à agir dans la quiétude. «Nous invitons les maîtres fram responsables des classes d'examens à aider les enfants candidats à préparer les examens du BEPC et à reprendre leurs activités à partir du lundi prochain. Nous sommes au courant des difficultés observées lors des récents examens du CEPE et nous voulons contribuer au bon déroulement du BEPC» a lancé le président du Sempama Nosy.

Mais également sur des ententes entre les responsables auprès du MEN. «Nous nous sommes convenus que des revendications syndicales ne sont pas encore satisfaites. Notamment, celles relatives au recrutement des maîtres Fram d'un certain âge qui pourraient ne pas se faire passer cette année. Nous (les syndicalistes) et les responsables auprès du MEN sommes convenus que ces maîtres Fram vont être recrutés cette année», a fait savoir le président du Sempama.

