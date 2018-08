Madagascar: Toamasina - Rencontre Fanirisoa Ernaivo-Marc Ravalomanana

La présidente du SMM et le fondateur de l'empire TIKO ont de fortes personnalités. Ils ont, chacun à leur manière, essayé de mettre en place l'Etat de droit et la bonne gouvernance.

Les électeurs auront l'embarras de choix avec les 36 candidats à la prochaine course à la Magistrature suprême. Mais ce qui est sûr c'est que certains d'entre eux vont jouer le rôle de figurants. En parlant notamment de candidats, il y a une convergence de points de vue entre Marc Ravalomanana et Fanirisoa Ernaivo. En effet, le candidat du Tiako i Madagasikara a mis en place le Bianco dans le but de lutter contre la corruption. De son côté, la candidate du « Zanak'i Madagasikara » (ZAMA) et du PATRAM, a toujours prôné l'Etat de droit.

Par ailleurs, lors de la célébration du 50e anniversaire du FJKM à Toamasina, les deux candidats ont été présents. Selon de sources concordantes, ils se sont rencontrés et probablement, ils ont parlé des affaires nationales en général et de la présidentielle, en particulier. Autre ressemblance entre les deux candidats c'est qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche.

Leadership. Fanirisoa Ernaivo s'est distinguée par son leadership au sein du Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) où elle n'a pas cessé de dénoncer les suspicions de certaines hautes personnalités du pays. Malgré les différentes pressions qu'elle a dû subir, elle n'a pas reculé. Concernant notamment sa candidature, elle s'est référée à la bible en disant que « Comment pourrais-je voir le malheur qui attendrait mon peuple ? » (Esther 8 :6).Elle entend par ailleurs redorer le blason de la justice.

A la barre. Quant à l'ancien chef de l'Etat malgache de 2002 à 2009, il voudrait revenir à la barre. Comme on le sait, il n'a pas pu terminer son second mandat. Le fondateur de l'empire Tiko a comme leitmotiv « pour reconstruire et non pour détruire ». Il compte en outre, sur l'appui du KMMR (Komity Manohana an'i Marc Ravalomanana) qui est composé non seulement du TIM, mais aussi d'autres formations politiques ainsi que diverses associations dont l'objectif est de le faire élire.