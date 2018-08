Tunisie: "Un problème technique" a bloqué le versement des augmentations des pensions de retraite (APTBEF)

L'importance de ces nouvelles techniques numériques et leurs avantages sur le coût de la production, la… Plus »

Le non versement de ces augmentaions avant la célébration de Aid Al-Adha, période de forte dépense pour les Tunisiens , a suscité la colère des retraités, et un tollé sur facebook.

Pour l'APTPBEF, la mobilisation du personnel de l'UBCI à permis "d'identifier les causes de ce dysfonctionnement et de traiter les 200.000 virements jeudi 23 août 2018.

La CNRPS (Caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale) a confié à l'UBCI le traitement de plus de 200.000 virements correspondant au versement de la 1ère tranche des augmentations des retraites, mais un problème technique lié à cette forte volumétrie n'a pas permis d'assurer l'exécution de ces opérations à la date du 20 août 2018" a reconnu l'association au troisième jour de la fête.

Tunis — "Un problème technique" a empêché plus de 200 000 retraités de bénéficier du versement de la 1ère tranche des augmentations des retraites, promises par le gouvernement, avant Aid Al-Adha, selon un communiqué de l'Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers(APTBEF.) publié jeudi.

