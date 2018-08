Tunisie: La mort des poissons à Gabes est due à la présence de fortes quantités d'algues vénéneuses en mer

L'importance de ces nouvelles techniques numériques et leurs avantages sur le coût de la production, la… Plus »

Ces analyses ont été réalisées afin d'identifier les causes de la présence de poissons flottants morts, le 5 août, sur les plages de Gabes et Ghannouch. Une équipe relevant de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) a prélevé des échantillons des eaux (analyses hydro-biologiques), et des échantillons des poissons morts (analyses microbiologiques), dans trois régions à savoir Chatt El Arbi, El Corniche et Chatt Essalem, d'après le communiqué.

il s'agit également, de la présence d'un taux important de phosphore, de sel d'ammonium en mer coincidant avec la hausse des températures et la chute de pluies au cours de cette période, a précisé le département dans un communiqué, notant que les analyses de laboratoires ont révélé que les échantillons prélevés ne contiennent pas de métaux lourds, d'hydrocarbure, et des virus du type Nodavirus.

