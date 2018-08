Tunisie: La communauté tunisienne en Ile-de France fête Aïd Al-Adha

Paris — Midi passé, 45 boulevard Jourdan à Paris, des nuages de fumées blanches se forment dans le ciel.

Les odeurs des grillades de viande rouge envahissent l'atmosphère et guident les invités vers la maison de Tunisie, marquée par un mouvement de va-et-vient exceptionnel en cette période de vacances, et ce contrairement aux autres maisons de la cité universitaire internationale, située dans le 14ème arrondissement de la capitale française.

La cérémonie fêtant Aïd Al-Adha organisée par le Consulat général de Tunisie à Paris bat son plein. Des hommes politiques et des salariés des différentes délégations tunisiennes et des étudiants tunisiens habitant l'Ile de France ont répondu présents à l'invitation à " fêter ensemble Aïd Al Adha" et à partager grillade et boissons.

Ils se sont installés autour des tables dressées à cette occasion. Ils savourent les grillades tout en écoutant des variétés de musique tunisienne dont le «Malouf» jouées par une musicienne tunisienne. Dans un coin de la cour, une quinzaine de jeunes étudiants, contraints à passer les vacances, ainsi que la fête de l'Aïd en France, ont dressé une table à leur guise, où des boîtes de conserve de « Harissa », « Moutarde » et olives vertes se côtoient et accompagnent les plats de grillade.

Appréciant l'initiative du consulat, des jeunes ont notamment évoqué les raisons qui les ont obligé à célébrer cette fête en France. A cet égard, Oumaima et Syrine, deux étudiantes en mathématique, ont critiqué les prix des billets d'avion du transporteur national. « Les tarifs pratiqués par Tunisair sont exorbitants : entre 700 et 800 euros, (soit plus de 2400 dinars), selon leurs propos. Ceci nous a empêché de rentrer chez nous pendant ces vacances », déplorent-elles à l'Agence TAP.

Quant à Khaled, il estime que les élus des Tunisiens à l'étranger à l'Assemblée des représentants du peuple (Arp) ne sont pas à l'écoute des préoccupations quotidiennes de la communauté tunisienne. «D'ailleurs, il n'y avait qu'un seul élu aujourd'hui' », note ce jeune qui étudie l'architecture.

Par ailleurs, un autre autre barbecue sera organisé le samedi 25 août 2018, pour permettre aux Tunisiens résidant en France qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui de fêter Aïd Al-Adha, selon le directeur de la maison de Tunisie à Paris, Tahar Battikh.