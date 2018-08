Algérie: Foot/Eliminatoires CAN U-17 (2e j) - victoire de l'Algérie face à la Tunisie (2-0)

Tunis — La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) a battu son homologue tunisienne sur le score de 2 à 0, vendredi soir à Sousse (Tunisie), pour le compte de la deuxième journée du tournoi de l'UNAF qualificatif à la Coupe d'Afrique de la catégorie prévue en Tanzanie.

Les buts algériens sont l'œuvre de l'attaquant du Paradou, Riad Rahmoune, qui a inscrit un doublé à la 58' et la 78' minute de jeu. La Tunisie avait bénéficié d'un pénalty à la 66e minute, stoppé par le gardien de but algérien.

Battus sévèrement lors du premier match face à la sélection marocaine (5-2), les Algériens remportent ainsi leurs trois premiers points du tournoi et garde des chances de se qualifier à la CAN-2019, même si le Maroc, vainqueur de Libye 1-0, n'a plus besoin que d'un point lors du dernier match face à la Tunisie pour prendre la seule place qualificative à la CAN.

La dernière journée programmée le 28 août prochain propose un intéressant Tunisie-Maroc et une belle opposition entre l'Algérie et la Libye. Elle sera déterminante pour la qualification à la CAN de Tanzanie 2019.

En cas de défaite du Maroc lors du dernier match face au pays hôte et une victoire des verts face à la Libye, la qualification pourrait se jouer au goal-average.

Résultats de la 2e journée:

Algérie-Tunisie 0-2

Maroc-Libye 1-0

Reste à jouer/mardi 28 août (3e journée):

Maroc - Tunisie

Algérie - Libye.