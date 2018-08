Algérie: Handi-basket (dames) - L'Algérie 12e et dernière au Mondial allemand

- La sélection nationale algérienne (Dames) de handi-basket a clôturé sa participation au Championnat du monde-2018 (hommes et dames) qui prendra fin dimanche à Hambourg en Allemagne, à la 12e et dernière position, après sa défaite devant l'Argentine 59-30 (mi-temps 37-12), vendredi lors du match du classement pour la 11e place.

C'est avec un six remanié que l'entraineur national Djawed Zigh a entamé la rencontre qui comptait pour le classement final du tournoi, une 11e et avant dernière place en jeu. Les Khedir, Ghoul, Boublal, Abdelali et Semati et autres Zairi et Belhadef ont essayé de rivaliser avec les Argentines conduites par la meilleure marqueuse Pallares (28 points), mais sans succès, puisque l'équipe adversaire a pris l'ascendant dès le 1er quart de jeu où elle a fait, déjà le break (25-4).

Les trois derniers quarts ont été moins pénibles pour les coéquipières de Nadia Khedir qui étaient plus présentes que lors du premier, perdant néanmoins par (12-8, 10-8 et 14-8).

Au vue des résultats enregistrés durant les sept matches joués, la sélection algérienne "dames" a subi un dur apprentissage pour son premier mondial. Evoluant au 1er tour, dans un groupe B, très difficile, les protégées du coach Zigh n'ont pu résister face, respectivement, à l'Allemagne (24-87), les Etats-Unis (13-85), la Chine (20-80), l'Argentine (40-65) et la France (73-28).

Terminant 6è et dernière du groupe avec 5 points, les représentantes algériennes avaient par la suite affronté l'Australie, 5e du groupe A, pour les matchs de la 9è à la 12è place. Là aussi, les coéquipières de la meilleure marqueuse de l'équipe Djamila Khemgani ont perdu sur le score encore large (90-25).

Et en raison de la fatigue accumulée durant les matchs joués en un temps réduit (7 jours), l'équipe algérienne, non habituée à un tel rythme, a essuyé un dernier revers (le 7e de suite), face à l'Argentine 59-30 et termine le Mondial-2018 en 12è et dernière position.

En plus d'une 12e position, la sélection algérienne clôture le tournoi avec 180 points marqués et 539 points concédés, ce qui constitue une différence de -359 points, soit la plus faible de toutes les équipes participantes au Mondial.

Le miracle souhaité par l'entraineur national de la participation algérienne au Mondial allemand n'a pas eu lieu, lui qui visait, avec sa troupe, battre l'Argentine (11e) et la France (quart de finaliste). "

Devant l'impossibilité de rivaliser avec les favoris du groupe (Allemagne, USA et Chine), nos efforts seront concentrés sur l'Argentine et la France contre lesquelles on peut faire quelque chose de bon", avait dit Zigh avant le déplacement à Hambourg.

Mais, la mauvaise préparation et la faible prise en charge de la sélection sur différents plans, selon le coach, n'ont pas arrangé les affaires de l'équipe et de son staff technique qui ne pouvait espérer mieux qu'une simple participation.

En effet, l'équipe s'est présentée à son premier Mondial avec une mauvaise préparation par rapport aux autres sélections qualifiées, et le manque flagrant de matchs d'application a également fait défaut aux joueuses, car le contraire aurait pu leur permettre d'avoir un meilleur rythme compétitif et au staff technique d'apporter des correctifs au jeu collectif de l'équipe, avant le Mondial.

Depuis la qualification au Mondial-2018 en novembre dernier, l'équipe algérienne n'a bénéficié que de trois stages, effectués en mars (5 jours), juillet (10 jours) et août (9 jours), en Turquie.

"On avait élaboré un plan de travail qui devait débuter en janvier dernier, avec des stages mensuels et des propositions de tournois. Malheureusement, le seul stage intéressant est celui effectué au Centre fédéral de la Fédération turque de handisport à Aksaray, ponctué par quatre matchs contre une équipe masculine de Nationale Une", avait expliqué Zigh.

Néanmoins et malgré ces manquements, le coach national a tenu à saluer ses joueuses pour leur production durant le tournoi. " En dépit des résultats enregistrés, je suis satisfait du rendement des joueuses, surtout compte tenu des aléas qui ont entouré notre participation. Pour nous, c'est une première de prendre part à un mondial et malgré tout, ce tournoi a été une bonne expérience pour nos joueuses", a déclaré l'entraineur national.

Résultats des demi-finales jouées vendredi:

Dames:

Allemagne - Angleterre 37-90 (6-13, 8-22, 15-14, 8-11)

Pays-Bas - Chine (20h15)

Hommes:

USA - Australie 84-59 (20-15, 19-14, 18-14, 27-16)

Iran - Angleterre (19h00)

Finale (Dames): samedi 25 août

Finale (Hommes): dimanche 26 août.