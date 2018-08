Algérie: Boxe/Mondiaux-2018 juniors - L'Algérien Hacid (91 kg) en quarts de finale

Budapest — Le boxeur algérien Mohamed-Amine Hacid (91 kg) s'est qualifié pour les quarts de finale des Championnats du monde de boxe juniors (garçons et filles), en s'imposant aux points devant le Biélorusse Lashkou Yahor (4-1), samedi à Budapest.

En quart de finale, prévu lundi, Hacid affrontera le Chilien Andrews Salgado qui a battu le Portoricain Alvin Escalera Canales (5-0). Deux boxeurs algériens sont également qualifiés en quarts de finale des Mondiaux de Budapest, prévus dimanche. Il s'agit de Farid Douibi (75 kg) et Hichem Maouche (52 kg) qui seront opposés, respectivement, aux Anglais Tudsbury Conner et Price Ivan. La sélection algérienne de boxe juniors prend part aux Championnats du monde avec un effectif composé de 12 pugilistes (7 garçons et 5 filles), sous la conduite des entraîneurs Mourad Fratsa, Brahim Bourenane, Hamza Arab et Abdelbaki Belmili.

Selon le programme de compétition établi par l'Association internationale de boxe (AIBA), les tours préliminaires se déroulent du 21 au 26 août, les quarts de finale les 26 et 27 août, les demi-finales le 28 et les finales les 30 et 31 du même mois.